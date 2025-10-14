living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

6 قتلى و17 مصاباً جراء هجوم نفّذته مجموعة مسلحة في الإكوادور6 قتلى و17 مصاباً جراء هجوم نفّذته مجموعة مسلحة في الإكوادور

14
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قُتل ستة أشخاص وجُرح 17 آخرون مساء الأحد في الإكوادور في هجوم نفّذته مجموعة مسلحة خلال مباراة كرة قدم في غواياكيل بجنوب غرب البلاد، ويشتبه في أنه مرتبط بتجارة المخدرات، على ما أعلنت الشرطة الاثنين.

وقال مصدر في الشرطة للصحافيين إنه حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي الأحد (04:00 بتوقيت غرينتش الاثنين)، ترجّل «ستة أو سبعة أشخاص» من دراجات نارية وسيارتين رباعيتي الدفع و«أطلقوا النار».

وأُحصي في الفحوص الأولية للأعيرة النارية ما لا يقل عن 85 طلقة نارية من بنادق أو مسدسات، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

قُتل شخصان على الفور، بينما أُبلغ عن وفاة أربعة آخرين في المستشفى.

وأصيب الجرحى، بينهم ثلاثة قاصرين كانوا يشاهدون مباراة كرة القدم، في أرجلهم وكواحلهم وأضلاعهم.

ولفتت الشرطة إلى أن اثنين من القتلى من أصحاب السوابق، وعزت الهجوم إلى صراع على النفوذ في تجارة المخدرات.

وأُلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم، بحسب الشرطة.

وللبلاد موان مهمة على ساحل المحيط الهادئ، ما يجعلها واحداً من أبرز مراكز تصدير الكوكايين المنتج في الدول المجاورة ككولومبيا والبيرو إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ووفقاً للبيانات الحكومية، يُقدر أن أكثر من 70 في المائة من الكوكايين المنتج في أميركا الجنوبية يُصدّر الآن عبر مواني الإكوادور.

على الرغم من جهود الرئيس دانيال نوبوا في مكافحة الجريمة المنظمة، سجّلت البلاد التي تعد نحو 18 مليون نسمة، أكثر من 4600 جريمة قتل خلال الأشهر الستة الأولى من العام، أي بزيادة قدرها 47 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout