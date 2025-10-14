6 قتلى و17 مصاباً جراء هجوم نفّذته مجموعة مسلحة في الإكوادور6 قتلى و17 مصاباً جراء هجوم نفّذته مجموعة مسلحة في الإكوادور

A + A -

قُتل ستة أشخاص وجُرح 17 آخرون مساء الأحد في الإكوادور في هجوم نفّذته مجموعة مسلحة خلال مباراة كرة قدم في غواياكيل بجنوب غرب البلاد، ويشتبه في أنه مرتبط بتجارة المخدرات، على ما أعلنت الشرطة الاثنين.

وقال مصدر في الشرطة للصحافيين إنه حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي الأحد (04:00 بتوقيت غرينتش الاثنين)، ترجّل «ستة أو سبعة أشخاص» من دراجات نارية وسيارتين رباعيتي الدفع و«أطلقوا النار».

وأُحصي في الفحوص الأولية للأعيرة النارية ما لا يقل عن 85 طلقة نارية من بنادق أو مسدسات، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

قُتل شخصان على الفور، بينما أُبلغ عن وفاة أربعة آخرين في المستشفى.

وأصيب الجرحى، بينهم ثلاثة قاصرين كانوا يشاهدون مباراة كرة القدم، في أرجلهم وكواحلهم وأضلاعهم.

ولفتت الشرطة إلى أن اثنين من القتلى من أصحاب السوابق، وعزت الهجوم إلى صراع على النفوذ في تجارة المخدرات.

وأُلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم، بحسب الشرطة.

وللبلاد موان مهمة على ساحل المحيط الهادئ، ما يجعلها واحداً من أبرز مراكز تصدير الكوكايين المنتج في الدول المجاورة ككولومبيا والبيرو إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ووفقاً للبيانات الحكومية، يُقدر أن أكثر من 70 في المائة من الكوكايين المنتج في أميركا الجنوبية يُصدّر الآن عبر مواني الإكوادور.

على الرغم من جهود الرئيس دانيال نوبوا في مكافحة الجريمة المنظمة، سجّلت البلاد التي تعد نحو 18 مليون نسمة، أكثر من 4600 جريمة قتل خلال الأشهر الستة الأولى من العام، أي بزيادة قدرها 47 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024.