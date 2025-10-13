زيلينسكي: سأجتمع بترامب في واشنطن الجمعة للبحث في قدرات أوكرانيا في الدفاع الجوي والضربات بعيدة المدى

A + A -

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إنه سيجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، الجمعة، وسيناقشا معا قدرات أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي والضربات بعيدة المدى.

وذكر زيلينسكي في حديثه مع الصحافيين في كييف أنه أطلع ترامب على "رؤية" في شأن عدد صواريخ توماهوك الأميركية التي تحتاج إليها أوكرانيا من أجل مجهودها الحربي ضد روسيا، وأن الزعيمين سيناقشان مزيدا من التفاصيل في شأن هذه المسألة يوم الجمعة.

واذ تحدث الزعيمان يومي السبت والأحد، من المقرر أن يصل وفد أوكراني رفيع المستوى، برئاسة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، إلى واشنطن قبل اجتماع الجمعة لوضع الأساس للمحادثات بين رئيسي البلدين.