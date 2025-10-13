living cost indicators
ترامب: لهذا السبب لم احصل على جائزة نوبل للسلام

13
OCTOBER
2025
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، إن "حرب غزة هي الحرب الثامنة التي أنهيها، فأنا أجيد حل الحروب وإحلال السلام وهذا شرف عظيم لي".

وفي مؤتمر صحفي على متن طائرته، تطرق الرئيس الأميركي لعلاقته برئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "رشحني لجائزة نوبل للسلام التي كان ينبغي أن أحصل عليها، نتنياهو رئيس فترة حرب وقام بعمل مذهل، أعتقد أنه كان رجلا مناسبا لهذا الوقت".

وأضاف: "ربما جائزة نوبل كانت للإنجازات المتعلقة بعام 2024، كل ما فعلته عام 2025 لم أقم به للحصول على الجائزة فقط.. ما قمت به هو لأجل تحقيق السلام وإنقاذ حياة الملايين".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، الجمعة، أن سبب خسارة ترامب كان مسألة توقيت، فاللجنة النرويجية المسؤولة عن تسليم الجائزة لم تتجاهل ترامب عمدا، وإنما اتخذت قرارها يوم الإثنين، أي قبل يومين من الإعلان عن اتفاق السلام بين حماس وإسرائيل.

وأعلنت اللجنة، الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، وعزت ذلك إلى "فضلها في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية".

 

 

