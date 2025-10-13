A + A -

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بـ«الساحرة الشيطانية»، بعد يومين من منحها جائزة نوبل للسلام.

وكانت لجنة نوبل قد منحت ماتشادو البالغة 58 عاما الجائزة العريقة لـ«نضالها من أجل تحقيق انتقال سلمي وعادل من الديكتاتورية إلى الديموقراطية» في فنزويلا. واتهم مادورو زعيمة المعارضة بالدعوة إلى غزو أجنبي، قائلا إن «90% من الشعب يرفض هذه الساحرة الشيطانية»، دون أن يذكرها بالاسم أو يعلق على نيلها جائزة نوبل للسلام.

وتعارض الولايات المتحدة منذ فترة طويلة حكم الزعيم الفنزويلي اليساري وقد نشرت إدارة الرئيس دونالد ترمب أسطولا حربيا صغيرا في مياه البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا. وغالبا ما تشير الحكومة الفنزويلية إلى زعيمة المعارضة باسم «لاسايونا»، وهي شخصية امرأة في التراث الشعبي الفنزويلي تحولت إلى روح شريرة تسعى وراء الانتقام.

وخلال مناسبة في ذكرى اكتشاف الأميركيتين التي تحتفل بها فنزويلا تحت اسم «يوم مقاومة السكان الأصليين»، قال مادورو «نريد السلام وسننعم به، لكن مع الحرية والسيادة». وتدعم ماتشادو المناورات العسكرية الأميركية في المياه القريبة من فنزويلا. وهي أهدت جائزة نوبل للسلام «لشعب فنزويلا المعذب» وللرئيس ترمب الذي كان أيضا من المرشحين لنيلها.

وخلال ظهورها السبت على قناة «فوكس نيوز»، أشادت ماتشادو بالرئيس ترمب قائلة إنه «يستحق» الجائزة، «ليس فقط لأنه انخرط في إنهاء ثمانية حروب في غضون أشهر قليلة، بل لأن أفعاله كانت حاسمة في اقتراب فنزويلا من عتبة الحرية».