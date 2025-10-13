مقتل 4 بإطلاق نار في حانة قبالة سواحل ولاية كارولاينا الجنوبية

A + A -

قُتل 4 أشخاص، الأحد، وجُرح 20 آخرون في إطلاق نار في حانة على جزيرة صغيرة قبالة سواحل ولاية كارولاينا الجنوبية.

وقع إطلاق النار في وقت مبكر من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) في حانة ومطعم «ويليز بار آند غريل» على جزيرة سانت هيلينا، وفق ما أفاد به المسؤولون.

وعند وصول رجال الشرطة إلى الموقع، وجدوا حشداً كبيراً وعدداً من الأشخاص مصابين بطلقات نارية. وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة بوفورت في بيان: «هُرع كثير من الضحايا والشهود إلى المتاجر والعقارات القريبة طلباً للاحتماء من إطلاق النار».

وأضاف البيان: «إنها حادثة مأساوية وصعبة على الجميع، ونطلب منكم التحلي بالصبر، بينما نواصل التحقيق في الواقعة. تعاطفنا وصلواتنا مع جميع الضحايا وأحبائهم». وعُثر على 4 قتلى في موقع الحادث، بينما أصيب ما لا يقل عن 20 شخصاً آخرين، من بينهم 4 في حالة حرجة يتلقون العلاج في مستشفيات المنطقة. ولم تكشف بعد هويات الضحايا.