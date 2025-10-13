«طالبان» تعلن نهاية العملية العسكرية ضد باكستان... وإسلام آباد تتوعّد

A + A -

انتهت العملية التي أطلقتها، السبت، سلطات «طالبان» ضدّ باكستان على الحدود المشتركة بين البلدين «ردّاً على ضربات جوية على كابل» منسوبةً لإسلام آباد، بحسب ما أوضحته وزارة الدفاع في حكومة «طالبان»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع، عناية الله خوارزمي: «هذا المساء، نفَّذت القوات المسلحة في الإمارة الإسلامية بنجاح عمليات ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط ديورند، رداً على الانتهاكات المتكررة والضربات الجوية التي استهدفت الأراضي الأفغانية بمبادرة من الجيش الباكستاني».

وأضاف: «انتهت هذه العملية عند منتصف الليل، لكن إذا ما انتهكت مجدداً الأراضي الأفغانية، فإن قواتنا المسلحة مستعدة للتفاعل والتحرك بحزم».

وصرَّح وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، أن الوضع على الحدود مع باكستان طبيعي في الوقت الراهن، مضيفاً أن بلاده تريد علاقات جيدة مع باكستان. وأشار متقي: «لدينا طرق أخرى للتعامل مع الوضع إذا لم ترغب باكستان في الحوار». وأضاف أنه لا يوجد أعضاء من حركة «طالبان» الباكستانية في أفغانستان، مطالباً باكستان بالسيطرة على مشكلة الحركات المسلحة داخل حدودها.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف «بشدّة الاستفزازات» الأفغانية، متوعّداً بـ«رد قوي وفعّال» بعد المواجهات الحدودية التي وقعت ليلاً بين البلدين الجارين. وقال شريف في بيان: «لن تكون هناك أي مساومة على الدفاع عن باكستان، وسيقابل كل استفزاز برد قوي وفعال»، متهماً سلطات «طالبان» الأفغانية بالسماح لـ«عناصر إرهابية» باستخدام أراضيها.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤولون محليون في كونار، وننغرهار، وبكتيا، وخوست، وهلمند، وهي ولايات واقعة كلها على خط ديورند الذي يُشكِّل الحدود بين باكستان وأفغانستان، «وكالة الصحافة الفرنسية» بحدوث «اشتباكات عنيفة».

وقال مسؤول رفيع في بيشاور بولاية خيبر بختونخوا الباكستانية على الحدود مع أفغانستان للوكالة إن «قوات (طالبان) بدأت هذا المساء باستخدام أسلحة خفيفة، ثم المدفعية الثقيلة في 4 مواقع على الحدود».

وتابع: «القوات الباكستانية ردَّت بإطلاق كثيف للنار وأسقطت 3 مسيرات أفغانية يُشتَبه في أنها كانت تنقل متفجرات».

ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، أفغانستان وباكستان المجاورتين للجمهورية الإسلامية إلى «ضبط النفس»، في ظل اندلاع مواجهات بين البلدين.

وقال عراقجي، في مقابلة مباشرة على التلفزيون الرسمي: «موقفنا هو أنه ينبغي على الطرفين التحلّي بضبط النفس»، مشيراً إلى أن «الاستقرار» بين البلدين «يسهم في استقرار المنطقة».

كما دعت وزارة الخارجية السعودية إلى «ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب لغة الحوار والحكمة فيما يسهم في خفض حدة التوتر والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».

تصعيد

وبدأ التصعيد، الخميس، إثر سماع دوي انفجارَين في العاصمة الأفغانية، وانفجار ثالث في جنوب شرقي البلد.

والجمعة، حمَّلت وزارة الدفاع في حكومة «طالبان» مسؤولية هذه الهجمات لباكستان، متهمةً الدولة المجاورة بـ«انتهاك سيادتها».

ولم تؤكد إسلام آباد دورها في هذه الانفجارات، لكنها دعت كابل إلى «التوقف عن إيواء عناصر من حركة (طالبان) الباكستانية».

وتتهم إسلام آباد حركة «طالبان باكستان» التي تعتنق العقيدة عينها لنظيرتها في أفغانستان، حيث تدربت على القتال، بالتسبب في مقتل مئات الجنود منذ 2021.

وفي الأشهر الأخيرة، كثَّفت حركة «طالبان باكستان» أعمال العنف ضد قوات الأمن الباكستانية في المناطق الجبلية المحاذية لأفغانستان.

وترى إسلام آباد أن عودة «طالبان» إلى الحكم في كابل، صيف عام 2021، هي التي أدّت إلى تصعيد الأعمال القتالية.

وتنفي كابل هذه الاتهامات، متهمةً من جانبها إسلام آباد بمساعدة مجموعات «إرهابية»، لا سيما تنظيم «داعش».

وذكر تقرير للأمم المتحدة، في وقت سابق هذا العام، أن حركة «طالبان» الباكستانية «تتلقى دعماً لوجيستياً وعملياتياً كبيراً من السلطات الفعلية»، في إشارة إلى حكومة «طالبان» في كابل.

وصرَّح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أمام البرلمان، الخميس، بأن الجهود الكثيرة لإقناع سلطات «طالبان» الأفغانية بالتوقف عن دعم حركة «طالبان» الباكستانية باءت بالفشل.

وقال آصف: «لن نتسامح مع هذا الأمر بعد الآن»، داعياً إلى «التكاتف في الرد على مَن يسهّلون لهم الأمر، سواء كانت المخابئ على أراضينا أو في الأراضي الأفغانية».

وحذَّر من أن أي رد قد يتسبب في أضرار جانبية، وقال: «على الجميع تحمل العواقب، بمَن فيهم مَن يوفرون الملاذ لهم».

وكان عام 2024 الأسوأ من حيث الخسائر البشرية، من جرّاء أعمال العنف المرتبطة بالجماعات المتشددة في باكستان، منذ نحو عقد من الزمن، مع مقتل أكثر من 1600 شخص، أغلبيتهم من الجنود.