الرئاسة الفرنسية تعلن تشكيل حكومة جديدة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد، تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات معروفة وأخرى جديدة.

وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن هذه الحكومة التي أعيد إسناد حقيبة الخارجية فيها إلى جان-نويل بارو وأسندت حقيبة الدفاع فيها إلى وزيرة العمل في الحكومة المستقيلة كاترين فوتران «شُكّلت لكي تحظى فرنسا بموازنة قبل نهاية العام».

وشدّد في منشور على منصّة «إكس» على أن الأهم «مصلحة البلاد»، شاكراً الوزراء «المشاركين في هذه الحكومة بكامل حريتهم بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية».

وفرنسا غارقة في أزمة منذ شهور، وواجهت مصاعب في ظل سلسلة من حكومات الأقلية لإقرار تدابير خفض العجز عبر برلمان منقسم يتطلع كثيرون فيه بالفعل إلى السباق لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في الرئاسة عام 2027.