سكاي نيوز: آخر مستجدات عملية تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحماس

سكاي نيوز عربية: أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في غزة، فجر الإثنين، بأن عملية تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس"، قد تبدأ في غضون 3 ساعات.



وأضاف مراسلنا أن حماس ستبدأ بتسليم الرهائن الإسرائيليين الأحياء ومن عثرت عليهم من رفات القتلى.

وأوضح أن مراسم تسليم الرهائن الإسرائيليين تغيب عن قطاع غزة خلافا للمرات السابقة.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، فجر الإثنين، إن حافلات الصليب الأحمر تستعد لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المشمولين ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق من فجر الإثنين، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجري مشاورات هاتفية بشأن تعديلات على قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت القناة أن إجمالي الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل أصبح 1718 بدلا من 1722.