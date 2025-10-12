زيلينسكي يطلب من ماكرون أنظمة دفاع جوّي وصواريخ

A + A -

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مزيدا من أنظمة الدفاع الجويّ والصواريخ، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرا أن روسيا تستفيد من الخلافات "الداخلية" لأي بلد من أجل ضرب أوكرانيا.

ونشر زيلينكسي على صفحته على موقع فيسبوك "تحدثت مع الرئيس إيمانويل ماكرون (..) أطلعته على احتياجاتنا الأولوية، وفي مقدمها أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ".

ورأى زيلينسكي أن "روسيا تستفيد من الوضع الحالي، إذ يجذب الشرق الأوسط والمشكلات الداخلية لكل بلد أقصى الاهتمام".

وندد بالضربات الروسية التي وصفها بأنها أصبحت "أكثر وضاعة"، مضيفا أنه ناقش "كيفية مواجهة ذلك" مع الرئسي الفرنسي الذي يعيش بلده حاليا أزمة سياسية داخلية.