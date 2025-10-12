تصريحات ترامب تطيح بـ69 مليار دولار من ثروات أغنى 10 مليارديرات في العالم!

A + A -

كان من الصعب الإفلات من الانهيار الذي ضرب الأسهم الأميركية يوم الجمعة الماضي، حيث تبخرت عشرات المليارات من ثروات فاحشي الثراء بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك.

خسر أغنى 10 أشخاص في العالم ما يقرب من 69 مليار دولار، جميعهم من الولايات المتحدة باستثناء أغنى رجل في أوروبا (برنارد أرنو).

وفقدت "وول ستريت" وحدها أكثر من تريليوني دولار تمثل نحو ثلثي خسائر أسواق الأسهم العالمية بعد عودة الحديث عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وجاءت هذه التراجعات بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض "زيادة ضخمة" في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، قبل أن يعلن لاحقاً أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً بنسبة 100% على الواردات من الصين، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، إضافة إلى قيود على تصدير "البرمجيات الحيوية"، ما زاد الضغوط على أسهم التكنولوجيا في جلسات ما بعد الإغلاق.

وتسببت تصريحات الرئيس الأميركي في كبح موجة الصعود القوية التي شهدها قطاع التكنولوجيا خلال الشهور الأخيرة، والمبنية على توسع استثمارات بمئات المليارات في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.

تصدر إيلون ماسك قائمة الأكثر خسارة بعدما فقدت أسهم شركته للسيارات الكهربائية أكثر من 70 مليار دولار من قيمتها السوقية، ليشهد انخفاض ثروته إلى 437 مليار دولار متراجعة 15.8 مليار دولار في ليلة واحدة.

أما الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس فقد تراجعت ثروته 10.2 مليار دولار. بينما هبطت ثروة الشريك المؤسس لشركة "ميتا بلاتفورمز" مارك زوكربيرغ بنحو 9.7 مليار دولار.

ورغم حصته الصغيرة في "إنفيديا" إلا أن ثروة مؤسس الشركة جنسن هوانغ تقلصت بنحو 8 مليارات دولار.

وحتى أسرع المليارديرات صعوداً هذا العام لاري إليسون فقد تراجعت ثروته بنحو 5.2 مليار دولار. بينما فقد الشريك المؤسس لشركة "ديل" مايكل ديل نحو 6 مليارات دولار من ثروته.