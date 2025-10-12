living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحطم مروحية وإصابة خمسة أشخاص

12
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت شبكة "سي بي إس" الأميركية بأن مروحية تحطمت مساء السبت على شاطئ هنتنغتون بيتش المزدحم في ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وأوضحت الشرطة المحلية أن المروحية كانت على متنها شخصان نجحا في الخروج بسلام، فيما أُصيب ثلاثة من المارة على الأرض ونُقلوا جميعًا إلى المستشفى، دون الكشف بعد عن حالتهم الصحية.

وبحسب التقارير، وقع الحادث نحو الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، عندما بدأت المروحية بالهبوط تدريجيًا نحو صف من الأشجار، قبل أن ترتفع فجأة وتفقد السيطرة نتيجة توقف المروحة الخلفية عن العمل، ما أدى إلى دورانها جانبياً وسقوطها على الرمال. وأسهمت أشجار النخيل في تخفيف قوة الارتطام، إلا أن إحدى الأشجار انكسرت وسقطت فوق المروحية.

وأشارت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إلى أن الحادث وقع بالقرب من فعالية Cars ‘N Copters on the Coast السنوية، والتي تُعرض فيها السيارات والمروحيات أمام منتجع ووترفرونت بيتش، وكان من المقرر أن تنطلق في الثاني عشر من تشرين الأول الجاري.

كما تضمن الحدث عرضًا خاصًا لهبوط المروحيات على سطح مطعم Offshore9 Rooftop Lounge، دون أن يتضح ما إذا كانت المروحية المتضررة مشاركة في هذا العرض.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout