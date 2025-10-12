"أوامر للجيش بالاستعداد"… إذاعة الجيش الاسرائيلي تكشف!

A + A -

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، إن التحدي الأكبر بعد استعادة الرهائن يتمثل في تدمير أنفاق حماس، مشيراً إلى أن هذا العمل يمثل ركيزة أساسية في مبدأ نزع سلاح الحركة.

وأوضح كاتس، في تصريح على حسابه عبر منصة "إكس"، أنه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لتنفيذ مهمة تدمير الأنفاق داخل غزة.

وفي السياق نفسه، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني قوله إن حماس تعمل حالياً على تجميع الرهائن في مكان واحد، مشيراً إلى أن الجيش عقد عدة اجتماعات أمنية لتأمين عملية استلامهم عبر الصليب الأحمر.

من جانب آخر، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن عملية الإفراج عن 48 رهينة – أحياء وأموات – ومعظمهم من الإسرائيليين، ستبدأ صباح الإثنين كما هو متفق عليه.

وأوضح حمدان أن مقاتلي حماس لم يبلغوا قيادة الحركة حتى الآن بأي ترتيبات إجرائية خاصة بعملية التسليم، بما في ذلك تحديد الموقع الذي ستتم فيه العملية، مشيراً إلى أن الاتفاق على التفاصيل النهائية، بما فيها قوائم الأسماء، لم يُحسم بعد بشكل كامل.

وأضاف أن هناك أسماء لا تزال إسرائيل ترفض إدراجها ضمن قوائم الإفراج، لافتاً إلى أن الحسم النهائي بشأن القوائم مرجح مساء السبت أو صباح الأحد.