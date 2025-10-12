living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أوامر للجيش بالاستعداد"… إذاعة الجيش الاسرائيلي تكشف!

12
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، إن التحدي الأكبر بعد استعادة الرهائن يتمثل في تدمير أنفاق حماس، مشيراً إلى أن هذا العمل يمثل ركيزة أساسية في مبدأ نزع سلاح الحركة.

وأوضح كاتس، في تصريح على حسابه عبر منصة "إكس"، أنه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لتنفيذ مهمة تدمير الأنفاق داخل غزة.

وفي السياق نفسه، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني قوله إن حماس تعمل حالياً على تجميع الرهائن في مكان واحد، مشيراً إلى أن الجيش عقد عدة اجتماعات أمنية لتأمين عملية استلامهم عبر الصليب الأحمر.

من جانب آخر، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن عملية الإفراج عن 48 رهينة – أحياء وأموات – ومعظمهم من الإسرائيليين، ستبدأ صباح الإثنين كما هو متفق عليه.

وأوضح حمدان أن مقاتلي حماس لم يبلغوا قيادة الحركة حتى الآن بأي ترتيبات إجرائية خاصة بعملية التسليم، بما في ذلك تحديد الموقع الذي ستتم فيه العملية، مشيراً إلى أن الاتفاق على التفاصيل النهائية، بما فيها قوائم الأسماء، لم يُحسم بعد بشكل كامل.

وأضاف أن هناك أسماء لا تزال إسرائيل ترفض إدراجها ضمن قوائم الإفراج، لافتاً إلى أن الحسم النهائي بشأن القوائم مرجح مساء السبت أو صباح الأحد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout