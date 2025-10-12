بعد أشهر من إصابته بالسرطان.. جديد حالة الرئيس السابق!

A + A -

بعد أشهر من إعلان إصابته بسرطان البروستاتا في مايو/أيار الماضي، بدأ الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تلقي علاج إشعاعي.

علاج إشعاعي وهرموني

فقد أفاد متحدث باسمه بأنه في إطار خطة العلاج من سرطان البروستاتا، يخضع الرئيس بايدن حاليا للعلاج الإشعاعي والهرموني.

وقال فريقه الطبي إن المرض "سريع الانتشار لكنه يتأثر بالهرمونات"، مما يعني أنه قد يستجيب للعلاج.

يأتي هذا بعدما خضع بايدن، البالغ من العمر 83 عاماً، لإجراء جراحي في سبتمبر الماضي لإزالة خلايا سرطانية من جلده.

وأعلن الرئيس السابق المنتمي للحزب الديمقراطي في مايو عن إصابته بسرطان البروستاتا النقيلي (انتشر من موضعه الرئيسي).

الأكثر شيوعاً

يذكر أن سرطان البروستاتا يعتبر الأكثر شيوعاً بين الرجال، ويمثل نحو 15% من مجمل أنواع السرطان التي تصيب الذكور حول العالم.

كما تتفاوت خطورة الورم بناء على مرحلة التشخيص ومدى انتشار الخلايا السرطانية.