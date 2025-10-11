living cost indicators
صور جوية "مخيفة" لغزة بعد عامين من الحرب..!

11
OCTOBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أدت حملة إسرائيل العسكرية على قطاع غزة إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير مساحات واسعة من القطاع الساحلي.

تشير السلطات الصحية في غزة إلى مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، ثلثهم تقريبا دون سن 18 عاما.

وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، واعتمدت على نطاق عمليات القتل كأحد الأدلة التي تدعم استنتاجها. ووصفت إسرائيل ما خلصت إليه اللجنة بأنه متحيز.

المباني المتضررة

يظهر تحليل أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية لبيانات تعود ليوليو أن حوالي 193 ألف مبنى في غزة تعرضت للدمار أو الأضرار.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، التابع لحماس، فإن نسبة الدمار في قطاع غزة بلغت نحو 90%، وسيطر الجيش الإسرائيلي على نحو 80% من مساحة القطاع عبر الاجتياح والتهجير والقصف المتواصل.

المدارس والمستشفيات

تضررت 95% من مدارس القطاع بشكل جزئي أو كلي نتيجة القصف.

وأضاف المركز أن حوالي 213 مستشفى و1029 مدرسة استُهدفت.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 14 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى كانت في غزة لا تزال تعمل بشكل جزئي، كما أن المستشفيات في جنوب غزة تجد صعوبة في مواكبة الأعباء.

وعبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء مستوى الدمار في مدينة غزة المركز الحضري الرئيسي بالقطاع، وقالت إن أي عمل متعمد لنقل السكان سيكون بمثابة تطهير عرقي.

 

Skynews
