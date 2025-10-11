صاحبها لبناني.. إغلاق سلسلة مطاعم شهيرة في أميركا إليكم السبب

A + A -

أقفلت سلسلة مطاعم برغر في ولاية تكساس الأميركية والتي اشتهرت بعد تسميتها على اسم الرئيس دونالد ترامب أبوابها وذلك بعد إلقاء إدارة الهجرة والجمارك الأميركية القبض على مالكها وهو لبناني.

وتم اعتقال رولاند بيني صاحب شركة "ترامب برغر"، التي تمتلك فروعاً لها في جميع أنحاء ولاية تكساس من قبل إدارة الهجرة والجمارك في وقت سابق من هذا العام بعد تجاوزه مدة تأشيرته لعام 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 2024.

وأشارت صحيفة "هيوستن بيزنس جورنال" إلى انها أنها زارت الموقع مرتين هذا الأسبوع خلال ساعات الذروة، لكنها وجدت لافتة النيون الخاصة بالمطعم معطلة، مع وجود علامة "مغلق" على أبوابه الأمامية المغلقة، كما وجدت ساحة انتظار السيارات الصغيرة مهجورة.

ولفتت الصحيفة إلى أن "مستقبل السلسلة أصبح الآن معلقا في الميزان"، بسبب شبكة التحديات القانونية المتعلقة باعتقال بيني، بينما قال متحدث باسم دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية إن صاحب سلسلة المطاعم لا يتمتع بأي فوائد هجرة من شأنها أن تمنعه من الاعتقال أو الترحيل من البلاد.

وأُلقي القبض على رولاند بيني في 16 أيار الماضي ووُضع قيد إجراءات الهجرة، وفي 13 حزيران أفرج عنه بكفالة ريثما تتضح الإجراءات.

وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في بيان: "على الرغم من الادعاءات الكاذبة بخلاف ذلك، فإن رولان محرز بيني لا يتمتع بأي مزايا هجرة تمنع اعتقاله أو ترحيله من الولايات المتحدة.

وبيني مهاجر غير شرعي يبلغ من العمر 28 عاماً من لبنان، دخل الولايات المتحدة عام 2019 كزائر غير مهاجر، لكنه لم يغادر بحلول 12 شباط 2024، كما هو مطلوب بموجب شروط دخوله.