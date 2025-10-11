هذا ما كشفه الفحص الطبي لترامب

A + A -

أفاد طبيب، الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتمتع بصحة عامة ممتازة بعد إجرائه فحصا روتينيا ثانيا هذا العام.

وقصد ترامب، البالغ 79 عاما وأكبر رئيس منتخب سنا في تاريخ الولايات المتحدة، مركز والتر ريد الطبي قرب واشنطن، صباح الجمعة، لإجراء فحصه السنوي الروتيني.

وعندما سأله صحفيون عن النتيجة بعد عودته إلى البيت الأبيض، رفع ترامب إبهامه عاليا تعبيرا عن رضاه.

وكتب طبيبه شون باربابيلا، في رسالة نشرها البيت الأبيض: "يواصل الرئيس ترامب إظهار تمتعه بصحة عامة ممتازة".

وأضاف أن "عمره القلبي، وهو مقياس معتمد لحيوية القلب والأوعية الدموية عبر إجراء تخطيط، أصغر بحوالي 14 عاما من عمره الزمني. وهو يواصل الالتزام بجدول يومي مرهق من دون قيود".

وقال باربابيلا، إن ترامب أجرى مجموعة من الاختبارات الروتينية، وتلقى جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 وجرعة الإنفلونزا السنوية.

وسبق للبيت الأبيض أن أعلن في يوليو، أن ترامب يعاني من قصور وريدي، بعدما نُشرت صور له ظهرت فيها كدمات على يديه.

وأوضح البيت الأبيض حينها أن الكدمات نتيجة لـ"المصافحة المتكررة" وتناول الرئيس الأسبيرين "كجزء من وصفة وقائية لأمراض القلب والأوعية الدموية".

وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن الفحص الطبي المقرر، الجمعة، سيكون "سنويا"، على الرغم من أن ترامب خضع لفحص من هذا النوع في أبريل الماضي.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، الخميس، إنه "سيجري فحصا طبيا نصف سنوي"، مضيفا: "أنا في حالة بدنية ممتازة، لا أواجه أي صعوبة حتى الآن.. جسديا، أشعر أنني بحالة جيدة جدا، وعقليا، أشعر أنني بحالة جيدة جدا".

ولفت ترامب، إلى أنه خلال الفحص الطبي الأخير "خضعت أيضًا لفحص إدراكي، وهو دائمًا محفوف بالمخاطر، لأنه إذا لم أحقق نتائج جيدة، فستكونون أول من يجهر بذلك، وقد حصلت على نتيجة كاملة".

ويُتهم ترامب بعدم الشفافية بشأن صحته، حيث نفى في سبتمبر شائعات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول وضعه الصحي، بما في ذلك منشورات كاذبة تزعم وفاته.

وفي آخر فحص طبي له، صرح البيت الأبيض بأن صحته جيدة، وأن "بنية قلبه ووظائفه طبيعية، ولا توجد أي علامات على قصور في القلب أو اختلال كلوي أو أمراض جهازية".

ولا يشرب ترامب الكحول ولا يدخن، لكنه لا يخفي شغفه بالمشروبات الغازية وبالوجبات السريعة.