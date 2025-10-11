لماذا أرسلت واشنطن 200 جندي أميركي إلى إسرائيل؟

A + A -

أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، السبت، بأن الولايات المتحدة أرسلت 200 جندي إلى إسرائيل للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين مطلعين، أن تلك القوات ستعمل على إنشاء مركز تنسيق يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه لن تدخل أي قوات أميركية إلى غزة.

ووفقا لمسؤول أميركي، فإن الجنود الـ200 الذين سيرسلون إلى إسرائيل متخصصون في النقل والتخطيط، والخدمات اللوجستية والأمن والهندسة، وسيعملون جنبا إلى جنب مع ممثلين من دول شريكة أخرى، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.

وبحسب الشبكة، يعتبر مركز التنسيق بمثابة خطوة أولى في المساعدة على تنفيذ عملية السلام، الأمر الذي سيتطلب تنسيقا مكثفا للمساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية.

وتتوافد القوات المرسلة إلى إسرائيل لإنشاء مركز القيادة العسكرية تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول عناصر مختلفة جوا من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وقال مسؤولون إن الأدميرال براد كوبر، الذي يشرف على القوات الأميركية في جميع أنحاء المنطقة بصفته رئيس القيادة المركزية الأميركية ومقرها تامبا بولاية فلوريدا، وصل إلى إسرائيل الجمعة.

من جانبه، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "قوة المهام العسكرية الأميركية لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة ستتمركز في قاعدة هاتسور الجوية بالقرب من مدينة أشدود في إسرائيل".