إدارة ترمب تبث فيديو في المطارات يحمّل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي

بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس بث مقطع فيديو في المطارات في جميع أنحاء البلاد يحمل الديمقراطيين المسؤولية عن الإغلاق الحكومي المستمر منذ تسعة أيام والذي أدى إلى تأخير كبير في الرحلات الجوية.

ولا يزال يتعين على حوالي 13 ألفا من مراقبي الحركة الجوية وحوالي 50 ألفا من موظفي إدارة أمن النقل التوجه للعمل أثناء الإغلاق الحكومي، لكنهم لا يتقاضون رواتبهم. ومن المقرر أن يحصلوا على راتب جزئي الأسبوع المقبل عن العمل الذي قاموا به قبل بدء الإغلاق الحكومي.

وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن الفيديو بدأ بثه في المطارات الأميركية. وتظهر في الفيديو وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم وهي تقول «يرفض الديمقراطيون في الكونغرس تمويل الحكومة الاتحادية، وبسبب ذلك تأثر عدد من عملياتنا، ومعظم موظفي إدارة أمن النقل لدينا يعملون بدون أجر».

ويرفض المشرعون الديمقراطيون التصويت لصالح مشروع قانون تقدم به الجمهوريون من شأنه أن يوفر تمويلا حكوميا مؤقتا لأنه لا يتضمن أموالا لدعم التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المنخفض. ويتبادل قادة الجمهوريين والديمقراطيين الاتهامات بالمسؤولية عن الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بعد فشل الكونغرس في الموافقة على تشريع جديد للإنفاق.