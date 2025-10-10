living cost indicators
محاكمة رجلين في بريطانيا بتهمة التآمر ضد الجالية اليهودية

10
OCTOBER
2025
قال ممثلو ادعاء بريطانيون، اليوم (الأربعاء)، في مستهل محاكمة رجلين متهمين بالتخطيط لهجوم على الجالية اليهودية في شمال غربي إنجلترا، إنهما استلهما أفكار تنظيم داعش «لقتل مئات الأبرياء».

 

ووفقاً لـ«رويترز»، يواجه وليد السعداوي (38 عاماً) وعمار حسين (52 عاماً) اتهام التحضير لأعمال إرهابية بينما يواجه شقيق السعداوي، ويدعى بلال (36 عاماً)، تهمة عدم الإفصاح عن معلومات حول خطط هذه الأعمال.

 

ودفع الثلاثة الذين مثلوا أمام محكمة بريستون كراون ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.

 

وأخبر القاضي مارك وول المحلفين بأن القضية لا علاقة لها بالهجوم الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي على كنيس يهودي في مانشستر.

 

ويقول الادعاء إن وليد السعداوي وحسين «تبنيا آراء ما يسمى تنظيم داعش... وكانا مستعدين للمخاطرة بحياتهما» من أجل أن يصبحا «شهيدين».

 

وقال مسؤول الادعاء هاربريت ساندو إن وليد السعداوي كان يرتب لتهريب بندقيتين هجوميتين ومسدس آلي وذخيرة إلى بريطانيا، مع تسليم 3 أسلحة أخرى والمزيد من الذخيرة، عندما ألقت السلطات القبض عليه في مايو (أيار) 2024.

 

وأضاف أن البندقيتين كانتا مماثلتين لتلك التي جرى استخدامها في هجوم عام 2015 في باريس الذي أسفر عن مقتل 130 شخصاً، وهو ما كان من شأنه «التسبب في ضرر لا يوصف».

 

وقال ساندو إن خطة وليد السعداوي وحسين ركزت على «رصد تجمع كبير من اليهود يمكنهما مهاجمته» بالتعاون مع رجل ثالث اعتقدوا أنه يدعى فاروق.

 

وأضاف: «فضلاً عن ذلك، كانوا يعتزمون قتل أي أفراد إنفاذ قانون أو شرطة يعترضون طريقهم».

 

وأوضح مسؤول الادعاء أن بلال السعداوي لم يخطط للمشاركة في هذا الهجوم لكنه «يتعاطف مع آراء تنظيم داعش»، وأن شقيقه وليد سمح له باستخدام أمواله لرعاية أفراد أسرته بعد وفاته.

الشرق الأوسط
