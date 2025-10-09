«تعليق من؟»... ترمب يفشل في معرفة معنى عبارة لاتينية تُستخدم قضائيا

A + A -

بدا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في حيرة واضحة عندما سُئل عن عبارة لاتينية تُستخدَم بشكل أساسي في النظام القضائي.

وظهر ترمب وكأنه لم يسمع أو يفهم سؤال أحد الصحافيين حول إمكانية «تعليق أمر المثول أمام القضاء» أو «suspending habeas corpus». وحاول ترمب إلزام وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بالإجابة عنه.

أجاب الرئيس عن أسئلة الصحافيين أمس (الأربعاء)، في قاعة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض، حيث استضاف «طاولة مستديرة لحركة (أنتيفا)». ادعى ترمب في الأسابيع الأخيرة أن حركة «أنتيفا»، وهو مصطلح شامل يُطلق على نشطاء اليسار المتطرف، مسؤولة عن الاضطرابات المدنية في مدن أميركية مثل بورتلاند بولاية أوريغون.

وسأله مراسلٌ: «هل فكّرتَ ملياً في تعليق أمر الإحضار أمام القضاء (suspending habeas corpus ) ليس فقط للتعامل مع هؤلاء المتمردين في جميع أنحاء البلاد، بل أيضاً لمواصلة الترحيل السريع للمهاجرين غير الشرعيين؟».

وأجاب ترمب «تعليق من؟»، وجاء الرد: «suspending habeas corpus».

قال الرئيس: «لا أعرف. أفضّل أن أترك هذا الأمر لكريستي. ما رأيك؟».

وأفادت نويم: «سيدي، لم أشارك في أي نقاشات حول هذا الموضوع».

ربما لم تكن نويم الشخص الأمثل لسؤاله عن أمر المثول أمام القضاء. ففي شهادتها أمام مجلس الشيوخ في مايو (أيار) الماضي، سألتها السيناتور ماغي حسن (الديمقراطية عن ولاية نيو هامبشاير) عن معنى هذه الجملة.

ردت قائلة: «حسناً، إن أمر المثول أمام القضاء هو حق دستوري يمنح الرئيس القدرة على إبعاد الأشخاص عن هذا البلد».

عند هذه النقطة، قاطعتها حسن لتصحِّح المفهوم لها، شارحة: «معذرةً، أمر الإحضار هو المبدأ القانوني الذي يُلزم الحكومة بتقديم سبب علني لاحتجاز الأشخاص وسجنهم».

ماذا يعني أمر الإحضار «habeas corpus»؟

يقول الباحثون إن مبدأ عدم جواز سجن الشخص بشكل غير قانوني يعود إلى ما قبل الميثاق الأعظم (Magna Carta)، وقد شكّل حجر الزاوية في النظام القانوني في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى حول العالم لقرون، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

تُرجمت كلمة habeas corpus تقريباً من اللاتينية، وتعني «يجب أن يحضر الجسد»، أي يجب أن يكون الشخص قادراً على المثول أمام محكمة حتى يتمكّن القاضي من تقييم ما إذا كان احتجازه قانونياً.ً