رئيسة المفوضية الأوروبية تنجو من تصويتين لسحب الثقة

نجت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وفريقها، اليوم (الخميس)، من تصويتين بسحب الثقة في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وفشل اقتراحان تقدمت بهما مجموعة «وطنيون من أجل أوروبا» اليمينية المتطرفة، وكذلك كتلة «اليسار» في الحصول على الأغلبية اللازمة، بواقع 360 صوتاً على الأقل، أي ما يمثل ثلثي إجمالي الأصوات المدلى بها، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأيد اقتراح سحب الثقة الذي تقدم به اليمين المتطرف 179 نائباً، مقابل معارضة 378 نائباً، وامتناع 37 نائباً عن التصويت، فيما نال اقتراح سحب الثقة الذي تقدم به اليسار دعم 133 نائباً فقط، مقابل معارضة 383 نائباً، وامتناع 78 نائباً عن التصويت.

وسبق أن واجهت فون دير لاين وفريقها تصويتاً بسحب الثقة في يوليو (تموز) الماضي، إلا أنها تجاوزت التصويت دون صعوبة بفضل العتبة العالية المطلوبة لنجاح اقتراحات سحب الثقة والانقسامات السياسية بين نواب البرلمان الأوروبي، ولكن هذه التصويتات تعكس تزايد الانتقادات الموجهة إلى سياساتها.