وسط معارضة ديمقراطية... نشر 200 جندي من حرس تكساس الوطني لحماية ممتلكات في شيكاغو

بدأت مجموعة مكونة من 200 جندي من الحرس الوطني في ولاية تكساس الأميركية، أمس (الأربعاء)، بحماية ممتلكات اتحادية في منطقة شيكاغو، وفقاً لما أفاد به متحدث عسكري.

وتحدث المتحدث باسم القيادة الشمالية الأميركية لوكالة «أسوشييتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، وذلك لمناقشة تفاصيل العمليات التي لم تعلن للجمهور.

ووصل الجنود إلى مركز الاحتياطي بالجيش الأميركي في إلوود، على بعد 55 ميلاً (89 كيلومتراً) جنوب غربي شيكاغو، وكانوا يستقرون هناك منذ يوم الثلاثاء. ولم يتمكن المتحدث من تقديم تفاصيل فورية حول الأسلحة التي يحملها الجنود.

ويأتي ذلك في ظل معارضة شديدة من قبل قادة الحزب الديمقراطي ودعوى قضائية ضد هذه العملية.