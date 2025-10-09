living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتهام ابنة رئيسة بلدية ألمانيّة بتوجيه طعنات سكين لوالدتها

9
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد حادثة الطعن التي تعرّضت لها إيريس شتالتسر، رئيسة بلدية مدينة هيرديكه الألمانية، تشتبه سلطات التحقيق في أن ابنتها هي من تقف وراء هذه الجريمة.

وقال المحققون في مدينة هاغن إن شتالتسر (57 عاماً) المتخصصة في القانون هي من حددت بنفسها أن ابنتها (17 عاماً) هي التي هاجمتها، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وبعد الحادث، أعلنت النيابة أن الابنة المشتبه بها لن توضع قيد الحبس الاحتياطي؛ نظراً لعدم توافر أسباب الحبس القانونية اللازمة، بحسب ما صرّح به بيرند هالدرون المدعي العام في هاغن.

 

وأضاف أنه وفقاً للتقييم القانوني الحالي، فإن من المرجح تصنيف الحادث على أنه واقعة إحداث إصابات بدنية خطيرة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللاحقة في القضية استناداً إلى ما تم اتخاذه في قضايا مماثلة. وأكد أن الاهتمام يجب أن يتركز على استمرار دعم الأسرة من قبل الجهات الرسمية.

 

وكانت شتالتسر، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تعرّضت للطعن داخل منزلها أمس الثلاثاء، وأصيبت بجروح خطيرة تهدد حياتها.

 

وأكدت مديرة الشرطة في مدينة هاغن، أورزولا شونبرغ، أن رئيسة البلدية التي جرى انتخابها حديثاً، أصبحت الآن خارج دائرة الخطر، مشيرة إلى أن حالتها في تحسن مستمر.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout