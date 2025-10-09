هل فات الأوان على ترامب للفوز بجائزة نوبل للسلام؟!

A + A -

عقدت لجنة نوبل النرويجية التي تمنح جائزة نوبل للسلام اجتماعها الأخير، الإثنين، حسب ما أعلنت مؤسسة نوبل الخميس، قبل يوم من الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة لعام 2025.

وبضغط شديد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يطمح للفوز بجائزة نوبل للسلام، توصلت إسرائيل وحركة حماس الخميس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن رهائن ومعتقلين، ما يشكل محطة أساسية باتجاه إنهاء حرب مستمرة منذ سنتين في القطاع الفلسطيني المدمر.

وقال الناطق باسم مؤسسة نوبل النروجية إريك أوسايم، لوكالة فرانس برس: "عُقد الاجتماع الأخير للجنة نوبل الإثنين".

تتألّف هذه اللجنة من خمسة أعضاء، وعادة ما تتخذ قرارها قبل أيام عدة أو حتى أسابيع من الإعلان الرسمي، وتجتمع مرة أخيرة في المرحلة النهائية قبل الإعلان لصياغة حيثيات القرار بدقّة.

وأضاف أوسايم: "وُضعت اللمسات الأخيرة الإثنين، لكننا لا نحدد مطلقا متى تتخذ لجنة نوبل قرارها".

وأكّد أن اللجنة لن تعقد أي اجتماع جديد قبل إعلان اسم الفائز الجمعة عند الساعة 11,00 صباحا (09,00 بتوقيت غرينتش).

وتابع: "سيكون هناك فائز هذا العام"، في حين يطلق بعض الخبراء تكهنات حول احتمال امتناع اللجنة عن منح الجائزة هذه السنة في ظل الوضع الجيوسياسي المتدهور.

ويؤكد دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أنه "يستحق" جائزة نوبل، مشيرا إلى دوره في حل نزاعات متعددة.

وقال مؤخرا إنّ عدم منحه الجائزة سيشكل "إهانة" للولايات المتحدة.

هذا العام، رُشّح 338 فردا ومنظمة لجائزة نوبل للسلام التي مُنحت عام 2024 إلى "نيهون هيدانكيو"، وهي مجموعة ناجين من الهجوم بالقنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي، تقديرا لنضالهم ضد الأسلحة النووية.