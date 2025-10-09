فشلت محاولات المسعفين في إنقاذ حياته.. نهاية مروعة لنجم رياضي! (صورة)

A + A -

أفادت صحيفة Daily Mail بأن المقاتل الأسترالي السابق في UFC، سومان موختاريان، قُتل بالرصاص في ضواحي سيدني.

وعثرت الشرطة على جثة موختاريان (33 عامًا) مصابًا بعدة طلقات نارية، وفشلت محاولات المسعفين في إنقاذ حياته، ليُعلن وفاته في موقع الحادث.



وبالقرب من مكان الجريمة، عثرت السلطات على سيارة محترقة، ويجري التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك صلة بين الحادثتين.



وأكدت الشرطة أن الهجوم كان مدبرًا، فيما تتواصل عمليات البحث عن منفذ الجريمة.



ويُذكر أن موختاريان نجا سابقًا من محاولة اغتيال في فبراير 2024 قرب إحدى الصالات الرياضية، عندما حاول مسلح متنكر في زي عامل توصيل قتله، لكنه نجا آنذاك.



وخاض موختاريان ثلاث نزالات ضمن بطولة UFC انتهت جميعها بالخسارة، قبل أن يعتزل ويتجه للعمل في مجال التدريب.