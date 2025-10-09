أول تعليق من نتنياهو بعد التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

A + A -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بعون الله، سنعيدهم جميعا إلى الوطن"، في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة "حماس" قد وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق بشأن غزة.



وأضاف نتنياهو في بيان: "اليوم يوم عظيم لإسرائيل".

وتابع قائلا: "سأدعو لاجتماع للحكومة اليوم للموافقة على الاتفاق وإعادة جميع الرهائن الأحباء للوطن".

وشكر نتنياهو "جنود الجيش الإسرائيلي وكل قوات الأمن الذين بفضل شجاعتهم وتضحياتهم وصلنا إلى هذا اليوم... أشكر من أعماق قلبي الرئيس ترامب وفريقه على تعبئتهم لهذه المهمة المقدسة لتحرير رهائننا".

وشدد على أنه "بمشيئة الله، سنواصل معا تحقيق كل أهدافنا وتوسيع السلام مع جيراننا".

ولفت نتنياهو إلى أنه "بالموافقة على المرحلة الأولى من الخطة، ستتم إعادة جميع رهائننا إلى الوطن"، مضيفا: "هذا نجاح دبلوماسي وانتصار وطني وأخلاقي لدولة إسرائيل".

كما أكد نتنياهو على أنه "بفضل العزيمة الراسخة والعمل العسكري القوي والجهود العظيمة التي بذلها صديقنا وحليفنا الكبير الرئيس ترامب وصلنا لهذه النقطة المفصلية الحاسمة".

وشكر نتنياهو ترامب "على قيادته وشراكته والتزامه الراسخ بسلامة إسرائيل وحرية رهائننا".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا جاء فيه إن "نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب تبادلا التهنئة في اتصال على إنجاز توقيع اتفاق إطلاق سراح جميع الرهائن".

وحسبما ذكر البيان فإن نتنياهو "وجه دعوة إلى ترامب لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي".

وأكدت قطر التي تشارك في وساطة بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة أن الطرفين اتفقا على كل بنود المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع الفلسطيني.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "يعلن الوسطاء أنه تمّ الليلة الاتفاق على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وبما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا".

من جانبها، قالت حماس في بيان إنه تم "التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى".

وأشار البيان إلى تقدير الحركة "عاليا جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا ، كما نثمّن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".

ودعا البيان "الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "أنا فخور جدا بالإعلان أن إسرائيل وحماس وافقتا كلتاهما على المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمناها"، مضيفا أن "هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا".

وأوضح أن "إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم".

وأكد أنه "سيتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل".

واختتم قائلا: "إنه يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المجاورة، وللولايات المتحدة. ونتوجه بالشكر إلى الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. كل التقدير لصانعي السلام!".