رئيسة بلدية ألمانية في حالة حرجة بعد تعرّضها للطعن

8
OCTOBER
2025
قالت السلطات الألمانية إن إيريس ستالزر، رئيسة بلدية هيردكه، المنتخبة حديثاً، في حالة حرجة بعد العثور عليها مصابة بعدة طعنات اليوم الثلاثاء.

 

وذكرت إذاعة «دابليو دي آر»، أن ستالزر، البالغة من العمر 57 عاماً، زحفت إلى منزلها بعد تعرّضها للطعن في منتصف النهار تقريباً. وأضافت صحيفة «بيلد» أنها أصيبت بطعنات في رقبتها وبطنها.

 

وقال ممثلو الادعاء والشرطة في بيان مشترك إن تحقيقاتهم تبحث في كل الاحتمالات. وقالوا: «لا يمكن استبعاد تورط العائلة الوثيق في الوقت الحالي»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

 

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أن السلطات احتجزت ابنها وابنتها، وهما في سن المراهقة، لاستجوابهما. وذكر بيان السلطات أن ستالزر نُقلت جواً إلى المستشفى ولا تزال في العناية المركزة.

 

ويأتي هذا الهجوم بعد حملة انتخابية على مستوى المنطقة، قال سياسيون في ولاية نورد راين فستفاليا، كبرى ولايات ألمانيا، إن خطابها تشوبه الفظاظة والحدة.

 

ومن المقرر أن تتولى ستالزر، المنتمية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، منصبها في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد انتخابها لمنصب رئيس بلدية هيردكه في منطقة الرور.

 

وبحثاً عن أدلة، أغلقت الشرطة الطريق المحيط بمنزل ستالزر، المحامية في القضايا المتعلقة بالعمل، التي دائماً ما كانت شخصية بارزة في المشهد السياسي المحلي في هيردكه، وهي بلدة تاريخية يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة. وأطاحت برئيس بلدية محافظ بدعم من حزب الخُضر.

 

ودعا المستشار الألماني المحافظ فريدريش ميرتس إلى إجراء تحقيق سريع.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
