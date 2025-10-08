البابا يدعم تصريحات مسؤول رفيع في الفاتيكان عن «مجزرة» في غزة

A + A -

عبّر البابا لاوون الرابع عشر، اليوم الثلاثاء، عن دعمه تصريحات أدلى بها الاثنين مساعده الأبرز الكاردينال بيترو بارولين، وندد فيها بـ«مجزرة» في غزة، ما أثار ردّ فعل غاضباً من السفارة الإسرائيلية.

وصف أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل بأنه «لا إنساني ولا يمكن الدفاع عنه»، وأكد أنه يصلّي من أجل الرهائن الذين لا يزالون محتجزين.

وقال الكاردينال في مقابلة مع وسائل إعلام الفاتيكان إن الحرب بين «حماس» وإسرائيل «كانت عواقبها كارثية وغير إنسانية»، معبّراً عن صدمته من الموت اليومي لـ«هذا العدد الكبير من الأطفال، الذين تبدو خطيئتهم الوحيدة أنهم وُلدوا هناك».

وأضاف: «نخشى أن نعتاد على هذه المجزرة. من غير المقبول وغير المبرر اختزال البشر إلى مجرد (ضحايا جانبيين)».

وأفاد البابا أمام الصحافيين لدى مغادرته مقر إقامته الصيفي في كاستيل غاندولفو قرب روما بأنّ «الكاردينال عبّر عن رأي الكرسي الرسولي بشكل جيد جداً».

وجاء كلامه رداً على سؤال عن رد فعل السفارة الإسرائيلية التي انتقدت المقابلة.

وقالت السفارة في منشور عبر منصة «إكس» إن المقابلة «تركز على انتقاد إسرائيل، متجاهلة رفض (حماس) المستمر إطلاق الرهائن أو إنهاء العنف».

ونددت بأن تكون «كلمة (مجزرة) تنطبق في الوقت نفسه على هجوم (حماس) في 7 أكتوبر، وعلى حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها». وأضافت: «ليست هناك مساواة أخلاقية بين دولة ديمقراطية تحمي مواطنيها ومنظمة إرهابية تسعى إلى قتلهم. نأمل أن تعكس التصريحات المقبلة هذا الفارق المهم».

وتحدث البابا لاوون الرابع عشر أيضاً عن «عامين مؤلمين جداً (...) مع هذا الهجوم الإرهابي الذي أودى بأكثر من 1200 شخص» في الجانب الإسرائيلي.

وتابع: «ثم خلال عامين (...) نتحدث عن 67 ألف فلسطيني قتلوا، وهذا يجعلنا نفكر في مقدار العنف والشر الذي يمكن للإنسان أن يرتكبه». وأضاف: «يجب الحدّ من الكراهية، والعودة إلى الحوار، والسعي إلى حلول سلمية».

وأسفر هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر 2023 عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة رداً على الهجوم إلى مقتل 67 ألفاً و160 فلسطينياً على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في القطاع.