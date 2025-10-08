living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البابا يدعم تصريحات مسؤول رفيع في الفاتيكان عن «مجزرة» في غزة

8
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عبّر البابا لاوون الرابع عشر، اليوم الثلاثاء، عن دعمه تصريحات أدلى بها الاثنين مساعده الأبرز الكاردينال بيترو بارولين، وندد فيها بـ«مجزرة» في غزة، ما أثار ردّ فعل غاضباً من السفارة الإسرائيلية.

 

وصف أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل بأنه «لا إنساني ولا يمكن الدفاع عنه»، وأكد أنه يصلّي من أجل الرهائن الذين لا يزالون محتجزين.

 

وقال الكاردينال في مقابلة مع وسائل إعلام الفاتيكان إن الحرب بين «حماس» وإسرائيل «كانت عواقبها كارثية وغير إنسانية»، معبّراً عن صدمته من الموت اليومي لـ«هذا العدد الكبير من الأطفال، الذين تبدو خطيئتهم الوحيدة أنهم وُلدوا هناك».

 

وأضاف: «نخشى أن نعتاد على هذه المجزرة. من غير المقبول وغير المبرر اختزال البشر إلى مجرد (ضحايا جانبيين)».

 

وأفاد البابا أمام الصحافيين لدى مغادرته مقر إقامته الصيفي في كاستيل غاندولفو قرب روما بأنّ «الكاردينال عبّر عن رأي الكرسي الرسولي بشكل جيد جداً».

 

وجاء كلامه رداً على سؤال عن رد فعل السفارة الإسرائيلية التي انتقدت المقابلة.

وقالت السفارة في منشور عبر منصة «إكس» إن المقابلة «تركز على انتقاد إسرائيل، متجاهلة رفض (حماس) المستمر إطلاق الرهائن أو إنهاء العنف».

 

ونددت بأن تكون «كلمة (مجزرة) تنطبق في الوقت نفسه على هجوم (حماس) في 7 أكتوبر، وعلى حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها». وأضافت: «ليست هناك مساواة أخلاقية بين دولة ديمقراطية تحمي مواطنيها ومنظمة إرهابية تسعى إلى قتلهم. نأمل أن تعكس التصريحات المقبلة هذا الفارق المهم».

 

وتحدث البابا لاوون الرابع عشر أيضاً عن «عامين مؤلمين جداً (...) مع هذا الهجوم الإرهابي الذي أودى بأكثر من 1200 شخص» في الجانب الإسرائيلي.

 

وتابع: «ثم خلال عامين (...) نتحدث عن 67 ألف فلسطيني قتلوا، وهذا يجعلنا نفكر في مقدار العنف والشر الذي يمكن للإنسان أن يرتكبه». وأضاف: «يجب الحدّ من الكراهية، والعودة إلى الحوار، والسعي إلى حلول سلمية».

 

وأسفر هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر 2023 عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

 

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة رداً على الهجوم إلى مقتل 67 ألفاً و160 فلسطينياً على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في القطاع.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout