تغريم «جونسون آند جونسون» 966 مليون دولار بعد وفاة امرأة بسبب بودرة أطفال

أمرت هيئة محلفين في لوس أنجليس شركة «جونسون آند جونسون» في وقت متأخر من أمس الاثنين بدفع 966 مليون دولار لأسرة امرأة توفيت بعد إصابتها بنوع من السرطان يصيب طبقة الأنسجة الرقيقة التي تغطي العديد من الأعضاء الداخلية، بعدما تبين لها أن الشركة مسؤولة عن ذلك، وفقاً لـ«رويترز».

وهذه أحدث دعوى تواجه فيها الشركة اتهامات بأن منتجاتها من بودرة الأطفال تسبب السرطان.

ورفعت عائلة ماي مور، السيدة التي كانت مقيمة في كاليفورنيا والتي توفيت عن عمر يناهز 88 عامًا عام 2021، دعوى قضائية ضد الشركة في العام نفسه، مدّعيةً أن منتجات بودرة الأطفال من «جونسون آند جونسون» تحتوي على ألياف الأسبستوس التي تسببت في إصابتها بسرطان نادر.

وأمرت هيئة المحلفين، في وقت متأخر من يوم الاثنين، شركة «جونسون آند جونسون» بدفع 16 مليون دولار كتعويضات و950 مليون دولار كتعويضات عقابية، وفقًا لملفات المحكمة.

ويمكن تخفيض حجم الغرامة في الاستئناف، حيث قضت المحكمة العليا الأميركية بأن التعويضات العقابية لا ينبغي أن تتجاوز عمومًا تسعة أضعاف التعويضات.

وصرح إريك هاس، نائب رئيس قسم التقاضي العالمي في شركة «جونسون آند جونسون»، في بيان أن الشركة تعتزم الاستئناف فورًا، واصفًا الحكم بأنه «فظيع وغير دستوري».

أكدت «جونسون آند جونسون» أن منتجاتها آمنة، وخالية من الأسبستوس، ولا تسبب السرطان. توقفت الشركة عن بيع بودرة الأطفال التي تحتوي على التلك في الولايات المتحدة عام 2020، وانتقلت إلى منتج مصنوع من نشا الذرة.

وتواجه «جونسون آند جونسون» دعاوى قضائية من أكثر من 67 ألف مدعٍ يقولون إنهم شُخِّصوا بالسرطان بعد استخدام بودرة الأطفال ومنتجات التلك الأخرى، وفقًا لملفات المحكمة.