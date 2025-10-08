living cost indicators
الشرق الأوسط السعودية: «الحرس الثوري» يتأهب صاروخياً للتهديدات

الشرق الأوسط السعودية: لندن: عادل السالمي-

أعلن قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» الإيراني، مجيد موسوي، أمس، أن قواته «على استعداد تام للتصدي الحاسم والسريع لأي تهديد، أو مغامرة من جانب العدو»، وذلك وسط تحذيرات من تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل.

 

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن موسوي قوله: «نحن في جاهزية كاملة للتصدي بحزم وسرعة لأي تهديد، أو مغامرة من العدو».

 

لافتاً إلى أن الوحدة الصاروخية تمكنت من إصلاح أضرار حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) مع إسرائيل. ونجا موسوي من ضربة إسرائيلية استهدفت قادة الوحدة الصاروخية، على رأسهم سلفه، أمير علي حاجي زاده.

 

وقال رئيس جهاز القضاء العسكري الإيراني، أحمد رضا بور خاقان، إن «القوة الصاروخية باتت كابوساً لإسرائيل، حتى إن واشنطن تتحدث عن ضرورة تقليص مدى صواريخنا إلى أقل من 500 كيلومتر»، معتبراً أن هذا «حلم سيحمله الأميركيون معهم إلى القبور».

 

وبالتوازي، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من سعي طهران لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات. وقال في حوار: «إن إيران هي من حاولت تطوير صواريخ نووية عابرة للقارات لتهديد أميركا. لقد قضينا على برنامجها بمساعدة الرئيس الأميركي».

الشرق الأوسط
{{article.title}}
