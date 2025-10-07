living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ولاية أسترالية تنتقد تنظيم فعالية مؤيدة للفلسطينيين في ذكرى هجوم 7 أكتوبر

7
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انتقدت أكثر ولايات أستراليا سكاناً اعتزام جماعة مؤيدة للفلسطينيين تنظيم فعالية احتجاجية في سيدني اليوم (الثلاثاء)، الذي يوافق الذكرى الثانية للهجمات التي شنتها حركة «حماس» على إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص وأشعلت فتيل الحرب الحالية في غزة.

 

وأدى القصف الإسرائيلي منذ ذلك الحين، إلى مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني وتشريد غالبية سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة وتضورهم جوعاً في القطاع الذي دمره القصف المتواصل.

 

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تخطط جماعة تدعى «ادعموا فلسطين - أستراليا» لتنظيم فعالية «المجد لشهدائنا» مساء اليوم في ضاحية بانكستاون بسيدني، وهو ما أثار تنديداً من كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم سيدني.

 

وقال مينز لمحطة «2جي بي» الإذاعية: «توقيت فظيع، وعديم الإحساس بشكل صادم».

 

وأضاف: «نتفهم أن هناك قلقاً بشأن المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة، ولكن القيام بذلك... يوم السابع من الشهر، يبدو تمجيداً لأفعال إرهابيي (حماس) هؤلاء، وليست ظروف أولئك الذين يعيشون في غزة».

 

واحتجزت «حماس» نحو 251 شخصاً رهائن في الهجمات، يعتقد أن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة في غزة.

 

وقالت المحامية والناشطة الفلسطينية راميا عبده سلطان، التي من المقرر أن تتحدث في الفعالية، في مقطع مصور على حساب الجماعة بـ«إنستغرام»، إن الفلسطينيين تم إسكاتهم ولا يُسمح لهم بالحداد والحزن على أحبائهم.

 

وأضافت: «قرر رئيس وزرائنا في أستراليا تجاهل آلاف الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم خلال العامين الماضيين كلياً».

 

وتُنظم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في كل من سيدني وملبورن في مطلع كل أسبوع تقريباً، ويشارك الآلاف في بعضها.

ومن المقرر تنظيم مظاهرة عند دار الأوبرا في سيدني يوم الأحد، والتي قال المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين إنه سيعترض عليها. وقدمت الشرطة طلباً إلى المحكمة لمنع المظاهرة، عازية ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.

 

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن أي فعاليات احتجاجية في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي يوصف باليوم الأكثر دموية لليهود منذ المحرقة النازية (الهولوكوست)، من شأنها أن تقوض دعم «القضية الفلسطينية».

 

وكانت حكومته التي تنتمي إلى يسار الوسط، قد اعترفت الشهر الماضي رسمياً، إلى جانب كندا وبريطانيا، بدولة فلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى دفع حل الدولتين.

 

واليوم، شوهدت رسالة تقول «المجد لـ(حماس)» على لوحة إعلانية، وأخرى تقول «السابع من أكتوبر، افعلوها مجدداً» على جدارين على الأقل في ملبورن. ووصف ألبانيزي الرسالة المكتوبة على اللوحة الإعلانية بأنها عمل «بغيض» و«دعاية إرهابية».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout