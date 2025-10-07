جماعة إرهابية خططت لزرع عبوة ناسفة في السفارة الأميركية..!

A + A -

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ “جماعة إرهابية محليّة” خطّطت لزرع “عبوة ناسفة في السفارة الأميركية” في كراكاس، في تطوّر يأتي بالتزامن مع نشر الولايات المتحدة سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة المخدّرات، بحسب “فرانس برس”.

وقال مادورو عبر التلفزيون: “إنّ مصدرين متطابقين حذّرا من احتمالية قيام جماعة إرهابية محليّة بزرع عبوة ناسفة في سفارة الولايات المتحدة في كراكاس”، مقدّما بذلك مزيدا من التفاصيل عن الخطة التي كان رئيس الجمعية الوطنية أول من أعلن ليل الأحد عن إحباطها.



وأكّد أنّه “على الرّغم من كل الخلافات التي حدثت بيننا وبين حكومات الولايات المتحدة، فإنّ هذه السفارة محميّة من قبل حكومتنا بموجب اتفاقية جنيف والقانون الدولي”.

وشدّد مادورو على أنّ “سفارة الولايات المتحدة في فنزويلا تُعتبر أرضا أميركية. كان هذا عملا استفزازيا”.