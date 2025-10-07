ترامب: أريد أن أعرف ماذا ستفعل أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"؟

A + A -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه يريد أن يعرف ما الذي تخطط أوكرانيا لفعله بصواريخ "توماهوك" أميركية الصنع قبل الموافقة على توريدها، لأنه لا يريد تصعيد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد طلب من الولايات المتحدة بيع صواريخ "توماهوك" إلى دول أوروبية لترسلها بدورها إلى أوكرانيا.

ويصل مدى صواريخ "توماهوك" إلى 2500 كيلومتر، مما يضع موسكو في مدى الترسانة الأوكرانية في حال حصول كييف عليها.

وردا على سؤال من الصحفيين في البيت الأبيض، أمس الاثنين، عما إذا كان قد اتخذ قرارا بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، لم يستبعد ترامب ذلك وقال إنه "اتخذ قرارا نوعا ما" في هذا الشأن.

وأشار لوفتيس إلى أن المشتبه به كان يحمل مطرقتين، ودخل عبر نافذة مكتب في الطابق الأرضي، ثم صعد إلى الطابق العلوي حيث ألحق أضراراً بعدد من المقتنيات أثناء تجواله في المبنى.

وقال نائب حاكم الولاية، ديني هيك، إن الأعلام الموضوعة على جانبي القبة أُسقطت، وأُحرق أحدها، مضيفاً: "لقد كسر باباً زجاجياً ودخل إلى قاعة الاستقبال الرسمية، حيث أضرم النار في عدة أشياء، من بينها السجادة الأصلية التي تعد كنزاً لا يقدر بثمن".