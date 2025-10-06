حادثة مفاجئة... هذا ما عثرت عليه الشرطة مخبأً داخل فستان زفاف

A + A -

عثرت الشرطة التركية في مدينة قيصري على 25 كيلوغرامًا من المخدرات مخبأة داخل فستاني زفاف، في واقعة أثارت جدلاً واسعًا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مهربين حاولوا استغلال قرب موعد العرس لاستخدام الفستانين كوسيلة لتهريب المخدرات وتفادي الشبهات.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الشرطة أوقفت حاملي الفستانين بعد الاشتباه بهما، وعثرت خلال التفتيش على المخدرات المخفية.

ولاقى الحادث انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مقطع فيديو لحظة تفتيش الشرطة للفستانين واكتشاف المخدرات، وسط صدمة المستخدمين من الأماكن المخفية التي يستخدمها الخارجون عن القانون لتهريب المواد الممنوعة، فيما أشاد آخرون بالدور اللافت الذي تلعبه السلطات التركية في الكشف عن المجرمين.