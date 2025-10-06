A + A -

كشفت قناة NewsNation الأميركية عن تفاصيل نادرة تتعلق بمنشأة محصنة تحت الأرض في الولايات المتحدة، قالت إنها قد تكون الملجأ الرئاسي السري للرئيس السابق دونالد ترامب في حال وقوع هجوم نووي أو تهديد واسع النطاق.

المنشأة مجهّزة بمحطة توليد طاقة خاصة، ونظام بيئي مغلق يتضمن بحيرات جوفية صالحة للشرب، وأنظمة تدفئة وتبريد ذاتية. كما يوجد فيها مطعم للوجبات السريعة من سلسلة “ساب واي”، يُشار إليه على سبيل الدعابة بأنه “المطعم الأكثر أمانًا في العالم”.

ووفقًا للمعلومات، فإن الملجأ قادر على الصمود أمام ضربات نووية وكيميائية وبيولوجية، وحتى الهجمات الإلكترونية، كما تم تثبيته على نوابض ضخمة لتقليل تأثير موجات الصدمة الناتجة عن التفجيرات.

مصادر عسكرية نقلت للقناة أن المنشأة تُعد بمثابة “خط الدفاع الأخير” للولايات المتحدة في حال انهيار الأنظمة التقليدية. ويُزعم أنها تستطيع مقاومة تفجير نووي يعادل ألف ضعف قوة القنبلة التي أُلقيت على هيروشيما، حتى لو وقع الإنفجار على مسافة قريبة.

ورغم أن الموقع كان يُستخدم سابقًا كمركز قيادة للقيادة الشمالية الأميركية (NORAD)، فإن طبيعته المحصنة أعادت تسليط الضوء عليه في ظل تصاعد التوترات العالمية والمخاوف من اندلاع صراعات كبرى.