living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زعيم كوريا الشمالية يتفقد مدمرة بحرية جديدة

6
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تفقد المدمرة البحرية «تشوي هيون» خلال معرض عسكري اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنه يجب على القوات البحرية أن تكون مستعدة «لردع أو مواجهة ومعاقبة استفزازات العدو بشكل كامل». وأفادت وسائل الإعلام أن معرض تطوير الدفاع السنوي يُبرز «التطور الملحوظ» الذي تشهده كوريا الشمالية في تحديث جيشها.

وقال محللون إنه لم يتضح بعد متى ستدخل هذه السفن الخدمة. وفي سبتمبر (أيلول)، قالت شركة «إس آي أناليتكس» ومقرها كوريا الجنوبية إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت قيام كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة بتركيب محركات في السفينة «تشوي هيون»، وتوقعت أن تتمكن السفينة من إجراء تجارب بحرية في أقرب وقت هذا الشهر.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز البحرية الأميركية مع حلفائها في كوريا الجنوبية واليابان وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الصين. وتدرس شركات بناء السفن الكورية الجنوبية، الرائدة في هذا المجال، توسيع نشاطها في سوق الدفاع الأميركي، بما في ذلك الاستثمار في أحواض بناء السفن الأميركية.

 

وفي مايو (أيار)، فقدت مدمرة من طراز «تشوي هيون» توازنها جزئيا خلال حفل تدشين حضره كيم والذي وصف الواقعة بأنها «عمل إجرامي».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout