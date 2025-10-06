زعيم كوريا الشمالية يتفقد مدمرة بحرية جديدة

A + A -

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تفقد المدمرة البحرية «تشوي هيون» خلال معرض عسكري اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنه يجب على القوات البحرية أن تكون مستعدة «لردع أو مواجهة ومعاقبة استفزازات العدو بشكل كامل». وأفادت وسائل الإعلام أن معرض تطوير الدفاع السنوي يُبرز «التطور الملحوظ» الذي تشهده كوريا الشمالية في تحديث جيشها.

وقال محللون إنه لم يتضح بعد متى ستدخل هذه السفن الخدمة. وفي سبتمبر (أيلول)، قالت شركة «إس آي أناليتكس» ومقرها كوريا الجنوبية إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت قيام كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة بتركيب محركات في السفينة «تشوي هيون»، وتوقعت أن تتمكن السفينة من إجراء تجارب بحرية في أقرب وقت هذا الشهر.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز البحرية الأميركية مع حلفائها في كوريا الجنوبية واليابان وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الصين. وتدرس شركات بناء السفن الكورية الجنوبية، الرائدة في هذا المجال، توسيع نشاطها في سوق الدفاع الأميركي، بما في ذلك الاستثمار في أحواض بناء السفن الأميركية.

وفي مايو (أيار)، فقدت مدمرة من طراز «تشوي هيون» توازنها جزئيا خلال حفل تدشين حضره كيم والذي وصف الواقعة بأنها «عمل إجرامي».