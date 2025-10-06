الديمقراطيون يراهنون على «الاعتدال» في انتخابات فيرجينيا

A + A -

بعد انتخابات خاصة فاز فيها مرشحون ديمقراطيون في فيرجينيا وأريزونا تستعد ولاية فيرجينيا مرة أخرى لانتخابات في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، لاختيار حاكم جديد خلفاً للحاكم الجمهوري غلين يونغكين.

ووفق استطلاع مشترك لصحيفة «واشنطن بوست» وكلية «شار»، بدا أن الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر تقترب من تحقيق نصر كبير على منافستها الجمهورية وينسوم إيرل - سيرز، حيث تتقدم سبانبرغر بـ12 نقطة مئوية، وهو فارق يتجاوز هوامش الخطأ ويمثل تحولاً سياسياً بارزاً في ولاية كانت حتى وقت قريب ساحة تنافس متقارب.

ويرى مراقبون أن قوة سبانبرغر تكمن في خطابها الوسطي الذي يركز على الاقتصاد والرعاية الصحية، بعيداً عن الاستقطاب الحاد. ويقول مارك روزيل، عميد كلية «شار» للسياسة والحكومة: «حملة إيرل - سيرز لا تتواصل مع جمهور الناخبين هذا العام... سبانبرغر قدمت نفسها على أنها ديمقراطية معتدلة، وهو ما يمنحها ثقة الناخبين المستقلين».

ظل ترمب

اللافت أن اسم الرئيس دونالد ترمب يطفو باستمرار على سطح الحملة، إذ ترى نسبة ملحوظة من الناخبين أن موقفهم من ترمب عامل رئيسي في تصويتهم. فبحسب الاستطلاع، 67 في المائة من الناخبين يقولون إن رأيهم في ترمب مهم في تحديد اختيارهم لحاكم الولاية، بزيادة عن 57 في المائة عام 2017 خلال ولايته الأولى.

وفي 2021، حين نجح الجمهوري غلين يونغكين في انتزاع منصب حاكم فيرجينيا بفارق ضئيل، ركز على تركيبة رسائل دقيقة؛ فقد جمع بين عرض نفسه بوصفه حاكماً معتدلاً ورجل عائلة، وفي الوقت نفسه وظّف قضايا «الحرب الثقافية» (خصوصاً المدارس) لاستقطاب الناخبين المحافظين دون الارتباط المباشر بترمب.

كانت المعادلة آنذاك تعتمد على جذب المستقلين في الضواحي بخطاب مركزي لكنه عملي. أما اليوم، فقد انقلبت المعادلة جزئياً. وعاد ترمب إلى مركز السرد السياسي وطنياً، ما جعل ارتباط مرشّحي الحزب بمواقفه عبئاً لدى المستقلين، في وقت صار الاقتصاد والغلاء الهاجس الأول للناخبين - وهو مجال تُعد فيه سبانبرغر أكثر مصداقية.

إضافة إلى ذلك، التنافس الحالي يتم على خلفية تغيّر تركيبة الناخبين، مع تصويت أوسع للضواحي لصالح الديمقراطيين، وظهور مرشحين ديمقراطيين معتدلين قادرين على اجتذاب المستقلين، بينما تجد حملة إيرل - سيرز صعوبة في التوسّع خارج قاعدتها التقليدية، ما يفسر هشاشة موقف الجمهوريين مقارنة بمسار 2021.

وبحسب الاستطلاع، بدا أن المزاج العام في فيرجينيا لا يصُب في مصلحة الجمهوريين. إذ عبّر 55 في المائة من الناخبين المسجلين عن رفضهم طريقة تعامل ترمب مع الرئاسة، فيما يعارض معظمهم سياساته الاقتصادية والاجتماعية.

مع ذلك، تراهن إيرل - سيرز على قضايا «الحرب الثقافية»، خصوصاً ملف الطلاب المتحولين جنسياً، الذي يحظى باهتمام شعبي نسبي، لكنه لا يُصنّف ضمن أولويات الناخبين. وهنا تكمن معضلتها: خطابها يجد صدى في قاعدتها التقليدية، لكنه لا يجذب المستقلين الذين يُرجّح أن يحسموا المعركة.

الاقتصاد كلمة السر

تصدّر الاقتصاد قائمة أولويات الناخبين في الاستطلاع، حيث أشار 19 في المائة إلى مخاوف تتعلق بتكلفة المعيشة والوظائف والإسكان. ويقول خبراء إن هذا العامل عزّز موقع سبانبرغر، إذ يثق الناخبون بالديمقراطيين أكثر من الجمهوريين في إدارة الملف الاقتصادي، على عكس ما كانت عليه الحال عام 2023 عندما تمتع الجمهوريون بأفضلية واضحة.

كيم هودجز، معلمة من ريتشموند، تجسد هذا التحول. فبعدما صوتت لترمب في 2024، كشفت لصحيفة «واشنطن بوست» أنها ستمنح صوتها لسبانبرغر هذا العام. وقالت: «كل ما أعرفه عن إيرل - سيرز أنها تدعم ترمب، لكن لا أعرف ما الذي تريد فعله لفيرجينيا». وأضافت: «لم يتحسن شيء في حياتي... إلغاء ترمب لتأجيل قروض الطلاب جعل وضعي أسوأ».

وعدت إشارتها إلى قروض الطلاب، محط إجماع لدى الناخبين في البلاد، ما اضطر إدارة ترمب إلى الإعلان عن استئناف برنامج إعفاء قروض الطلاب. وأبلغت وزارة التعليم هذا الأسبوع المقترضين الذين سددوا قروضهم لمدة 25 عاماً بأنهم مؤهلون لإعفاء قروضهم.

ويعكس هذا التوجه اتساع الهوة بين الأولويات الاقتصادية للناخبين وخطاب الجمهوريين المتمحور حول قضايا الهوية الثقافية. وبالنسبة لسبانبرغر، فإن التركيز على ملفات براغماتية يمنحها أفضلية واضحة لدى المستقلين، حيث تحظى بتأييد 61 في المائة منهم مقابل 34 في المائة فقط لإيرل - سيرز.

انعكاسات وطنية

لا تتوقف أهمية هذه الانتخابات عند حدود فيرجينيا. فالمحللون يرون أنها قد تشكل اختباراً مبكراً للانتخابات النصفية المقبلة عام 2026، وقياساً لمدى صمود الاستراتيجية الديمقراطية القائمة على ترشيح وجوه معتدلة قادرة على استقطاب المستقلين.

ويشير المحللون إلى أن الأداء الأضعف نسبياً لمرشحي الديمقراطيين في مناصب نائب الحاكم والمدعي العام يوضح أن الميل إلى اليسار قد يضعف فرص الحزب. ويرى هؤلاء أن الناخبين في ولاية متأرجحة، مثل فيرجينيا، يفضلون الاعتدال، وهو ما يبدو أن سبانبرغر قد فهمته جيداً.

على الجانب الآخر، يرى مراقبون أن تمسك الجمهوريين بظل ترمب قد يعقد فرصهم، إذ يضعهم في موقع دفاعي في ولايات متأرجحة. ويقول نيت بورتنوي، متعاقد فيدرالي من شمال فيرجينيا: «إذا عادت فيرجينيا إلى كونها ولاية زرقاء، فستكون رسالة قوية إلى الكونغرس بأن الناخبين غير راضين عن سياسات ترمب».

وبينما تُظهر الأرقام تقدماً مريحاً لسبانبرغر، فإن الديناميات الأعمق تكشف عن مشهد أكثر تعقيداً: من خلال اقتصاد ضاغط، وناخبين مستقلين حاسمين، وحزب جمهوري عالق بين خطاب ثقافي يميني وإرث سياسي ثقيل لترمب. وإذا ما حسم الديمقراطيون هذا السباق، فلن يكون مجرد انتصار محلي، بل إشارة إلى ملامح المعركة الوطنية المقبلة.