«طالبان» تحتفل بالذكرى السنوية الرابعة للعودة إلى السلطة

احتفل حكام «طالبان» في أفغانستان بالذكرى السنوية الرابعة لعودتهم إلى السلطة؛ حيث قامت مروحيات تابعة لوزارة الدفاع بنثر الزهور من الجو على الحشود الموجودين بالأرض.

وتجمَّع نحو 10 آلاف شخص في جميع أنحاء العاصمة كابل، في 6 مواقع، لمشاهدة «حمام الزهور». وسيطرت «طالبان» على أفغانستان في 15 أغسطس 2021، مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في نهاية حرب استمرَّت عقدين من الزمان.

ومنذ ذلك الحين، أعادوا فرض تفسيرهم للشريعة على الحياة اليومية، ومن بين ذلك قيود شاملة على النساء والفتيات، استناداً إلى مراسيم من زعيمهم هيبة الله آخند زاده.

وشمل برنامج الاحتفال بالذكرى أيضاً كلمات لأعضاء رئيسيين في الحكومة.

ولم يُقَم عرض رياضي في الهواء الطلق كان من المقرر إقامته في الأصل بمشاركة رياضيين أفغان.

ونظَّمت عضوات «حركة نساء أفغانستان المتحدة من أجل الحرية»، احتجاجاً في الداخل، يوم الجمعة، في ولاية شمال شرقي البلاد ضد حكم «طالبان». وقالت الحركة في بيان شاركته مع «وكالة أنباء أسوشييتد برس»: «هذا اليوم كان بداية سيطرة سوداء استبعدت النساء من العمل والتعليم والحياة الاجتماعية. نحن النساء المحتجات نتذكر هذا اليوم ليس كذكرى، بل كجرح مفتوح في التاريخ، جرح لم يلتئم بعد. إن سقوط أفغانستان لم يكن سقوطاً لإرادتنا. لأننا نقف، حتى في الظلام».

وأدانت مجموعات الحقوق والحكومات الأجنبية والأمم المتحدة «طالبان»، بسبب تعاملها مع النساء والفتيات، اللواتي يتم منعهن من التعليم بعد الصف السادس، ومن تقلد العديد من الوظائف وارتياد بعض الأماكن العامة. كما كان هناك أيضاً احتجاج داخل العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ورفعت النساء الأفغانيات لافتات كُتب عليها: «إن مسامحة (طالبان) عمل معادٍ للإنسانية»، و«15 أغسطس (آب) يوم أسود».

وفي وقت سابق من اليوم، حذر زعيم «طالبان»، في بيان له، من أن الله سيعاقب بشدة الأفغان الذين لا يحمدونه على الحكم الإسلامي في البلاد. وقال آخند زاده، الذي نادراً ما يُرى في العلن، في بيان له، إن الأفغان تحملوا المشقات، وقدموا التضحيات لما يقرب من 50 عاماً لكي تتم إقامة الشريعة، وإن الشريعة أنقذت الناس من «الفساد والظلم والاغتصاب والمخدرات والسرقة والنهب».

وقال آخند زاده، في تعليقات له نُشرت على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «هذه نعم إلهية كبيرة لا ينبغي لشعبنا أن ينساها، وأثناء إحياء ذكر يوم النصر (15 أغسطس/ آب)، ينبغي الإعراب عن امتنان كبير لله تعالى حتى تزيد النعم». وأضاف: «وإذا (حاشا لله) فشلنا في التعبير عن الامتنان للنعم وكفرنا بها، فسنتعرض للعقاب الشديد من الله تعالى».

وألقى أعضاء الحكومة كلمات عددوا فيها إنجازات الإدارة، وسلطوا الضوء على التقدم الدبلوماسي. وكان من بين المتحدثين وزير الخارجية أمير خان متقي، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني.

وفي وقت سابق، من شهر أغسطس، في اجتماع الحكومة بقندهار، قال آخند زاده إن استقرار حكومة «طالبان» يكمن في اكتساب المعرفة الدينية. وحث آخند زاده على تعزيز الوعي الديني، وتثبيط السلوك غير الأخلاقي، وحماية المواطنين من الآيديولوجيات الضارة، وتعليم الأفغان مسائل الإيمان والعقيدة، وذلك بحسب بيان نشره المتحدث باسم الحكومة، حمد الله فطرت.

وأضاف فطرت أن آخند زاده أمر بلدية كابل ببناء المزيد من المساجد، وكان هناك تركيز عام على تحديد السبل «لمزيد من التوطيد والتحصين» للحكومة الإسلامية.

وكانت الاحتفالات بالذكرى هذا العام أكثر هدوءاً من احتفالات العام الماضي، عندما نظمت «طالبان» عرضاً عسكرياً في قاعدة جوية أميركية، مما أثار غضب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حول المعدات الأميركية المهجورة التي تم عرضها. وتعاني البلاد أيضاً من أزمة إنسانية تفاقمت بسبب التغيُّر المناخي، وطرد ملايين الأفغان من إيران وباكستان، وانخفاض حاد في التمويل المقدَّم من الدول المانحة.