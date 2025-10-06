living cost indicators
رجل يفتح النار بشارع مكتظ.. ويصيب 20!

6
OCTOBER
2025
أطلق رجل النار بشارع مكتظ في سيدني، أمس الأحد، قبل أن يتم توقيفه، بحسب ما أعلنت الشرطة الأسترالية التي أبلغت عن سقوط 20 جريحاً في الحادثة.

كما أضافت الشرطة أن المشتبه به "كان يطلق النار على السيارات العابرة بلا أي تمييز، بما في ذلك مركبات الشرطة".

"ما بين 50 و100 طلقة"
كذلك كشف ستيفين باري من شرطة نيو ساوث ويلز أنه "كان هناك ما بين 50 و100 طلقة نارية"، وفق فرانس برس.

وبعد ساعتين، أوقفت الشرطة رجلاً ستينياً يشتبه بأنه مطلق النار في إحدى الشقق. وقد نقل إلى المستشفى لمعالجته من إصابات تلقاها أثناء عملية توقيفه.

كما أفادت الشرطة بأن حالة أحد المصابين في هذه الواقعة "خطرة"، في حين عولج 19 شخصاً آخرون من إصابات ناجمة عن شظايا زجاج خصوصاً.

نادرة من نوعها
يشار إلى أن عمليات إطلاق النار كهذه تعد نادرة من نوعها في أستراليا.

ومنذ حادثة من هذا النوع سنة 1996 في تسمانيا أسفرت عن سقوط 35 قتيلاً، تحظر الأسلحة الآلية وشبه الآلية في أستراليا.

 

العربية
