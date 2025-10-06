ترامب يتكلم عن "تقدم استثنائي" ويعلن موعد إتمام المرحلة الأولى من اتفاق غزة

A + A -

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن المحادثات الجارية مع حركة «حماس» بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وإطلاق سراح الرهائن «تحرز تقدماً سريعاً».

وأوضح ترامب، في منشور على منصة «ترو سوشيال»، أنّ هذه المحادثات «ناجحة للغاية وتسير بوتيرة سريعة»، مشيراً إلى أن «الفرق الفنية ستجتمع مجدداً غداً الإثنين في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية».

وأضاف الرئيس الأميركي، «تم إبلاغي بأن المرحلة الأولى من الاتفاق من المقرر إتمامها هذا الأسبوع، وأدعو جميع الأطراف إلى التحرك بسرعة».

وتابع، «عقدت نهاية الأسبوع محادثات إيجابية جداً مع حركة حماس وعدد من الدول العربية والإسلامية ودول أخرى حول العالم، بهدف الإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، والأهم تحقيق سلام طال انتظاره في الشرق الأوسط».