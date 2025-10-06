الشرق الأوسط السعودية: ترمب: المحادثات مع «حماس» كانت ناجحة للغاية وتتقدم بسرعة

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأحد إن المحادثات الجارية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء حرب إسرائيل في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة تحرز تقدما سريعا.

وأضاف ترمب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي «كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى غدا الاثنين في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية. تم إبلاغي بأن من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة».

وكان الرئيس الأميركي قال، اليوم الأحد، إن اتفاقه لإنهاء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية يشكّل صفقة عظيمة لإسرائيل.

ورحّب ترمب برد من «حماس» قالت فيه إنها تقبل بعض الأجزاء الرئيسية في مقترحه المؤلف من 20 بنداً بما يشمل إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من القطاع والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وتوعّد ترمب «بالقضاء التام» على «حماس» إذا رفضت التخلي عن السلطة وتسليم السيطرة على قطاع غزة مثلما تهدف خطته لإنهاء الحرب، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.