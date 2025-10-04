بعد عام صعب.. الأمير ويليام يتحدث للمرة الأولى عن صحة زوجته!

في حديث صحي نادر، شارك الأمير ويليام آخر المستجدات حول حالة زوجته كيت ميدلتون ووالده الملك تشارلز بعد عام وصفه بالأصعب.

وجاء هذا الإعلان خلال حواره مع الممثل يوجين ليفي في برنامج "المسافر المتردد" على Apple TV+، حيث اجتمع الاثنان في قلعة وندسور.

وسأل ليفي الأمير البالغ 43 عاما عن صحة زوجته ووالده، فأجاب ويليام بأن "الأمور تسير على ما يرام" معترفا في الوقت نفسه بأن عام 2024 كان "أصعب عام مر به على الإطلاق".

وشرح الأمير كيف يحاول الموازنة بين حماية أطفاله وزوجته كاثرين من ناحية، ووالده الملك تشارلز البالغ 76 عاما من ناحية أخرى، معترفا بأن والده "كبير السن بما يكفي ليعتني بنفسه".

وأكد ويليام على أهمية توفير المساحة الكافية لعائلته لمعالجة الأحداث الصعبة التي مرت بها، مع الاستمرار في أداء واجباته الرسمية.

وعندما استفسر ليفي عن تعافي الأميرة كيت من السرطان الذي أعلنت عنه في يناير، أجاب الأمير بإيجابية: "نعم، إنها كذلك".

كما تطرق الحوار إلى تأثير مرض الأميرة كيت على أطفالهم الثلاثة: الأمير جورج (12 عاما)، والأميرة شارلوت (10 أعوام)، والأمير لويس (7 أعوام).

وأوضح ويليام أن العائلة تتعامل مع الموقف بانفتاح، حيث يتحدثون عن الأمور المزعجة ويحرصون على طمأنة الأطفال بأن "كل شيء على ما يرام".

يذكر أن الملك تشارلز أعلن عن إصابته بالسرطان في فبراير 2024 بعد علاج تضخم البروستاتا، بينما كشفت الأميرة كيت عن تشخيصها بالسرطان في مارس 2024 بعد خضوعها لجراحة كبرى في البطن.

وبعد ابتعادها عن الأضواء معظم العام، أكملت علاجها في سبتمبر 2024 وأعلنت عن دخولها في مرحلة الهدوء في يناير 2025.

وكان الأمير ويليام قد وصف سابقا هذه الفترة بأنها "قاسية" خلال زيارة له إلى جنوب إفريقيا في نوفمبر، معربا عن فخره بزوجته ووالده في تعاملهما مع التحديات الصحية.