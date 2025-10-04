مسيّرات مجهولة تعطّل الحركة في مطار ميونيخ... والسلطات تتهم روسيا

A + A -

رويترز - أعلن مطار ميونيخ في ألمانيا في إشعار نشر على موقعه الإلكتروني تأجيل الرحلات الجوية المقررة اليوم السبت بعد رصد عدة طائرات مسيرة بالقرب من المجال الجوي للمطار.

ونصح المطار المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للمطار "قررت هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية تقييد عمليات الطيران في مطار ميونيخ كإجراء احترازي بسبب رصد لم يتم التأكد منه لطائرات مسيرة وأوقفتها حتى إشعار آخر".

وفي تحديث لاحق، أفاد المطار بتحويل 23 رحلة جوية أو إلغاء أو تأجيل 12 رحلة متجهة إلى ميونيخ و48 رحلة مغادرة.

وشهد قطاع الطيران الأوروبي حالة من الفوضى بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة بسبب رصد طائرات مسيرة، ألقت بعض السلطات باللوم فيها على روسيا. ونفى الكرملين أي ضلوع له.