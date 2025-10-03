الجيش السويسري يسعى للحصول على نظام مضاد للمسيّرات

A + A -

أعلن الجيش السويسري أنه يعتزم الحصول على نظام دفاعي ضد "المسيرات الصغيرة" في إطار التقارير عن خروق مجالات جوية لدول أوروبية عدة، متهمة روسيا بالوقوف وراء هذه الحوادث.



وفي السياق، يسعى القادة الأوروبيون إلى بناء "جدار" مضاد للمسيرات لحماية أجوائهم.



وسويسرا المعروفة باتباع سياسة الحياد العسكري، ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) لكنها تسعى الآن إلى حماية نفسها من المسيرات في أسرع وقت.



وأعلن الجيش السويسري في بيان الجمعة أنه "من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة ضد مسيرات العدو الصغيرة" معربا عن الأمل في نشر نظام الدفاع "في المستقبل القريب".



وقالت المتحدثة باسم الجيش دلفين شواب-ألمان لفرانس برس" "لا يملك الجيش اليوم أي وسائل حماية أو دفاع ضد المسيرات الصغيرة الحجم".



وبعد إجراء اختبار هذا الصيف، قدم الجيش طلب استدراج عروض.



وأضاف البيان أن "النتائج الإيجابية لهذا الاختبار إلى جانب انتشار المسيرات دفعت الجيش إلى تكليف المكتب الفدرالي للأسلحة armasuisse الحصول على هذا النظام كأولوية وتعزيز حماية القوات والبنى التحتية والمعدات".