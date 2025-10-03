living cost indicators
“بيلد”: درونات تم رصدها فوق مطار ميونخ حلقت أيضًا فوق منشأة عسكرية ألمانية

3
OCTOBER
2025
تحدثت صحيفة “بيلد” الألمانية عن مزاعم بأن المسيرات الجوية مجهولة الهوية التي تم رصدها فوق مطار ميونخ حلقت كذلك فوق “مركز ابتكاري” تابع للجيش الألماني بمطار إيردينغ قرب المدينة.

يشار إلى أن مديرية مراقبة الحركة الجوية الألمانية، قامت مساء الخميس، بوقف الرحلات الجوية في مطار ميونخ لعدة ساعات بسبب رصد عدة طائرات بدون طيار مجهولة المصدر.

وقالت الصحيفة: “تم رصد أولى الطائرات المسيرة في الساعة 7:30 مساء (8:30 مساء بتوقيت موسكو) فوق مطار إردينغ. حيث يوجد هناك مركز ابتكار تابع للجيش الألماني، وفيه يجري اختبار طائرات مسيرة من الجيل الجديد… وفي الساعة 8:30 مساء (9:30 مساء بتوقيت موسكو)، تم رصد طائرات مسيرة فوق مطار ميونخ”.

وذكرت الصحيفة أن ما يصل إلى ست طائرات بدون طيار، حلقت فوق المطار، على الرغم من أن الجيش الألماني يؤكد معلومات حول خمس منها فقط.

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام في عدة دول أوروبية باكتشاف طائرات مسيرة مجهولة الهوية قرب المطارات. وسُجِّلت حوادث مماثلة في الدنمارك والنرويج وألمانيا. بعد ذلك انتشرت مزاعم لا أساس لها من الصحة عن تورط روسي في الموضوع.

وفي تعليقه على تقارير انتهاك روسيا المزعوم للمجال الجوي لدول أخرى، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، هذه الادعاءات بأنها باطلة ولا أساس لها.

{{article.title}}
