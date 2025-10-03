living cost indicators
بث مباشر يتحول إلى مأساة.. مقتل مؤثر أمام متابعيه! (فيديو)

3
OCTOBER
2025
توفي المؤثر الصيني المعروف في مجال الطيران تانغ فيجي عن عمر ناهز 55 عاما، بعد سقوط مروحيته الخفيفة واشتعالها أثناء بث مباشر كان يقدمه لمتابعيه.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

ووفقا لوسائل إعلام صينية، وقع الحادث في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، حيث كان تانغ، الذي اشتهر بمشاركته لمقاطع مصورة عن الطيران والهوايات الجوية، يقود مروحية صغيرة من طراز خاص قام بشرائها مؤخرا.

وخلال البث المباشر، فقد السيطرة على الطائرة التي هوت سريعا وارتطمت بالأرض قبل أن تشتعل النيران فيها.

وحاولت فرق الإنقاذ التدخل، لكن الحادث أسفر عن وفاته على الفور. وانتشرت مقاطع من لحظات البث الأخيرة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار صدمة بين متابعيه الذين عبروا عن حزنهم لفقدان شخصية مؤثرة في مجال الطيران الترفيهي.

وكان تانغ فيجي من أبرز الوجوه المعروفة في منصات البث الصينية، حيث حصد مئات الآلاف من المتابعين بفضل محتواه المتعلق بالطائرات الخفيفة واستعراضاته الجوية، كما اعتبر من أوائل المؤثرين الذين روجوا لثقافة الطيران المدني الخاص في الصين.

روسيا اليوم
{{article.title}}
