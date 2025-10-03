living cost indicators
إيلون ماسك.. أول شخص في التاريخ يمتلك نصف تريليون دولار!

أصبح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، يوم الأربعاء، أول شخص في التاريخ يحقق صافي ثروة نحو 500 مليار دولار، بفضل انتعاش أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية وارتفاع تقييمات الشركات الناشئة الأخرى المملوكة لرائد الأعمال التكنولوجية.

وأظهر مؤشر فوربس للمليارديرات أن القيمة الصافية لثروة ماسك بلغت 499.5 مليار دولار حتى الساعة 3:55 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتدفع أسهم "تسلا" الزيادة في صافي ثروة ماسك، إذ ارتفعت بأكثر من 14% هذا العام حتى الآن، وصعدت 4% تقريبا يوم الأربعاء، لتضيف أكثر من 7 مليارات دولار إلى صافي ثروة ماسك.

ويصعب تقدير ثروة ماسك مقارنة بمليارديرات آخرين، نظرا لكون العديد من شركاته غير مدرجة في البورصة.

واقترح مجلس إدارة تسلا الشهر الماضي خطة تعويضات بقيمة تريليون دولار لماسك، مما يؤكد على سيطرته على شركة تصنيع السيارات في وقت تحاول فيه التحول إلى شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ورفعت شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي (إكس.إيه.آي) وشركة (سبيس إكس) لتصنيع الصواريخ تقييماتهما هذا العام.

تجاوز ماسك عتبة 400 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024، وسط تكهنات المستثمرين بأن تسلا ستستفيد من علاقاته بالرئيس الأميركي المنتخب حديثا آنذاك دونالد ترامب. وقد زار البيت الأبيض عدة مرات في بداية ولاية ترامب، لكن العلاقات توترت لاحقا وهدد ترامب بقطع الدعم الاتحادي عن شركات ماسك.

كما تراجعت مبيعات تسلا جزئيا بسبب تحفظ بعض المشترين المحتملين على مواقف ماسك السياسية اليمنية ودوره في تسريحات وتخفيضات تكاليف الحكومة خلال فترة ترامب.

ومع ذلك، ارتفعت أسهم تسلا لاحقا، مدعومة بتوقعات النمو في سوق السيارات ذاتية القيادة، وربما بارتفاع المبيعات قبل انتهاء الحوافز الاتحادية للسيارات الكهربائية في أواخر سبتمبر/أيلول.

وتشمل محفظة ماسك أيضا منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، وشركة تطوير الذكاء الاصطناعي (إكس إيه آي) وشركة الزراعات العصبية "نيورالينك"، لكن تسلا تظل المحرك الرئيسي لثروته.

وتعرض الشركة خطة تعويض قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار، مشروطة بتحقيق نمو قيمته السوقية ثمانية أضعاف، والحفاظ على ماسك في منصب الرئيس التنفيذي، وتحقيق شروط أداء أخرى.

ويأتي لاري إليسون مؤسس أوراكل بعد ماسك كثاني أغنى شخص في قائمة فوربس مع بلوغ صافي ثروته حوالي 351.5 مليار دولار حتى يوم الأربعاء.

 

